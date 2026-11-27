心跳加速甚麼時候需要正視？心跳加速是心血管系統發出的典型預警信號，然而許多都市人在症狀出現時卻往往不以為然，習慣將其歸咎於攝取過量咖啡因、精神緊張或睡眠不足。有醫生指出，雖然心悸可能與日常作息有關，但亦存在反映其他健康問題的風險，出現症狀時絕不能排除真正的「心律不正」。醫生特別提醒，一旦心悸同時伴隨5大危險症狀，極可能是急性心臟問題，應盡快求醫檢查。

睡眠不足

精神壓力

咖啡因攝取過量

情緒緊張

運動後心跳加快 心悸｜6大非心臟直接相關的因素 而另一常見現象是心臟早期收縮，心臟提早跳動一次，隨後出現較明顯的一下心跳，病人常描述為「漏一拍」，實際上多屬提前搏動後的代償反應。心悸亦可能與非心臟直接相關的因素有關，例如以下因素亦屬常見誘因： 貧血 甲狀腺功能亢進 電解質不平衡 脫水 某些感冒藥或氣喘藥物的影響 酒精與大量咖啡因

心悸｜心悸4大可能心臟問題 然而，部分心悸確實由心律問題引起，包括： 心房顫動 心房撲動 陣發性心搏過速 較危險的心室性心律不正 心悸｜臨床4大評估指標 因此，若症狀反覆出現，臨床評估通常會圍繞以下幾點： 發作是突然開始，還是逐漸加速？

每次持續多久：數秒、數分鐘，還是數小時？

心跳是規則地快，抑或雜亂不規則？

有否合併胸痛、氣促、頭暈或近乎昏厥？ 臨床上醫生一般會先安排心電圖，並可能透過抽血檢查貧血、甲狀腺功能或電解質狀況。若心悸並非每日發作，或需延長監測時間，例如配戴24小時或更長時間的心律監測儀器。現時不少智能手錶可提供心率或單導程心電圖數據，惟其角色僅屬輔助。穿戴裝置可能遺漏短暫的心律不整，亦可能出現誤判；出現症狀時，仍應由醫生作全面評估。

心悸｜5症狀恐急性心臟問題 若心悸伴隨以下任何一項，不宜僅在家觀察： 胸痛或胸口壓迫感

呼吸困難

明顯頭暈

近乎昏厥或曾經昏厥

冒冷汗或明顯虛弱 上述表現可能與較嚴重的心律不正，甚至急性心臟問題相關，應盡快求醫。 劉醫生強調，心悸未必等同心臟病，但也不應以「可能只是壓力」為由完全忽視。臨床上，減少咖啡因、改善睡眠及補充足夠水分，有時已能令症狀緩解；然而，部分個案需透過心電圖等檢查，才能及早識別潛在心律問題。下次再感到心臟突然怦怦跳，與其只記住「心臟怪怪的」，不如留意發作時間、持續長短、心跳是否規則，以及有否伴隨其他不適。這些具體線索，對醫生判斷病因更具參考價值。