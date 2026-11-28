每天睡前的小習慣，竟可能為腎臟帶來不可逆轉的傷害？有醫生指出，平日睡前的習慣有可能會悄悄左右腎臟的長遠健康，；例如有些人因頭痛習慣睡前吃一粒止痛藥再入眠，這個動作卻會加重負擔、加速腎功能老化。為了守護腎臟健康，醫生特別列出 10 大容易危及腎臟的睡前習慣，有助大眾能從生活細節守護腎臟機能。

傷腎習慣｜睡前頭痛就食止痛藥恐加速腎功能老化！

腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，臨床上常見對腎臟的傷害並不是一日形成，而是多年生活習慣累積，導致腎臟長期超負荷，功能才逐步下滑。腎臟除過濾血液，亦負責調節血壓、水分、電解質及代謝平衡。睡前一小時的活動，既影響整晚睡眠，也悄悄影響腎臟的長遠健康。

他分享病例指，一名45歲男子，工作壓力大，睡前習慣躺在床上處理公事、玩手機追劇；為紓壓，常以威士忌配鹽酥雞作宵夜；有時晚上跑完五公里大量流汗後未補水便休息；頭痛時隨手吞幾顆止痛藥。患者一直認為「還年輕又有運動，腎臟不可能有問題」，直至體檢發現腎小球濾過率明顯下降並出現蛋白尿，才驚覺事態嚴重。