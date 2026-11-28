每天睡前的小習慣，竟可能為腎臟帶來不可逆轉的傷害？有醫生指出，平日睡前的習慣有可能會悄悄左右腎臟的長遠健康，；例如有些人因頭痛習慣睡前吃一粒止痛藥再入眠，這個動作卻會加重負擔、加速腎功能老化。為了守護腎臟健康，醫生特別列出 10 大容易危及腎臟的睡前習慣，有助大眾能從生活細節守護腎臟機能。
傷腎習慣｜睡前頭痛就食止痛藥恐加速腎功能老化！
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，臨床上常見對腎臟的傷害並不是一日形成，而是多年生活習慣累積，導致腎臟長期超負荷，功能才逐步下滑。腎臟除過濾血液，亦負責調節血壓、水分、電解質及代謝平衡。睡前一小時的活動，既影響整晚睡眠，也悄悄影響腎臟的長遠健康。
他分享病例指，一名45歲男子，工作壓力大，睡前習慣躺在床上處理公事、玩手機追劇；為紓壓，常以威士忌配鹽酥雞作宵夜；有時晚上跑完五公里大量流汗後未補水便休息；頭痛時隨手吞幾顆止痛藥。患者一直認為「還年輕又有運動，腎臟不可能有問題」，直至體檢發現腎小球濾過率明顯下降並出現蛋白尿，才驚覺事態嚴重。
傷腎習慣｜10大睡前傷腎習慣最高危
洪醫生指出，以下是10項睡前傷腎行為，第一位是最危險習慣：
第一位：睡前自行服用非類固醇消炎止痛藥
不少人因頭痛或關節痠痛，睡前自行服止痛藥，特別是NSAIDs(如Ibuprofen、Naproxen、Diclofenac)。此類藥物抑制前列腺素合成，令腎臟血管收縮、血流量急降。若同時脫水、高齡或本身有慢性腎病，極易引發急性腎衰竭。根據KDIGO急性腎損傷指引明確指出，NSAIDs是藥物誘發急性腎損傷最主要的危險因素之一。止痛藥並非不能用，但切忌長期自行購買或當保健品濫用；長期疼痛應盡快就醫查明病因。
第二位：睡前喝酒「助眠」
酒精雖令人較快入睡，卻嚴重破壞後半夜睡眠結構，令深層睡眠減少、頻繁中斷。酒精亦抑制抗利尿激素分泌，導致夜間頻尿；長期過量飲酒更會引發高血壓、高尿酸血症(痛風)及代謝症候群，多重打擊腎臟。流行病學研究顯示，長期過量飲酒與高血壓及慢性腎病發生率呈顯著正相關，國際指引均反對以酒精助眠。若有睡眠障礙，應尋求專業協助，找出壓力與作息根本問題。
第三位：睡前吃高鹽宵夜或重口味食物
鹽酥雞、即食麵、滷味等含極高鈉質。高鈉飲食令水分滯留，血壓上升，腎小球內壓增加，进而增加蛋白尿並加速腎功能惡化。翌日水腫與血壓偏高，正是鈉與水分調節失衡的警訊。2024年KDIGO指引強烈建議減少鈉鹽攝取，以改善慢性腎病患者血壓控制並降低蛋白尿。睡前應避免高鈉宵夜；若真的餓，宜選清淡、未加工的原型食物。
第四位：睡前一次過大量飲水，或喝濃茶咖啡
充足水分確能護腎，關鍵在於白天平均分次補充。睡前短時間大量灌水，會令夜間尿量激增、頻繁起床，破壞睡眠結構；濃茶與咖啡的咖啡因亦刺激神經，加重失眠。《Journal of Clinical Sleep Medicine》研究指出，睡前攝取咖啡因與睡眠中斷會降低睡眠質素，影響整體代謝與血管健康。睡前口渴，小口潤唇即可，切勿為「護腎」而猛灌水。
第五位：睡前長時間看屏幕，延後入睡
睡前長時間看手機或平板，藍光抑制褪黑激素分泌，令大腦持續興奮，導致入睡困難及睡眠時數不足。長期睡眠匱乏干擾自律神經，夜間血壓無法正常下降，而高血壓正是腎功能惡化的主要危險因素。大型世代研究指出，睡眠時間過短與晝夜節律失調，顯著增加慢性腎病發病風險。睡前30分鐘應遠離電子產品。
第六位：睡前高強度運動且未補水
規律運動固然護腎，但睡前進行極高強度跑步或重訓，加上大量流汗與脫水，容易干擾睡眠，甚至誘發橫紋肌溶解症。肌肉細胞破壞後釋放的肌紅蛋白堵塞腎小管，引發急性腎損傷。運動醫學文獻證實，劇烈運動引發的脫水與橫紋肌溶解，是青年族群急性腎損傷主因之一。睡前應避免突然挑戰體能極限，運動時適時補水，並給予身體足夠緩和時間。
第七位：睡前沖冷水澡
冷水刺激令交感神經急劇活化，血管收縮、心跳加速。健康年輕人或可承受，但高血壓、心血管疾病或自律神經病變患者，若在大汗脫水後立即沖冷水，急劇血流動力學變化將大幅增加身體負荷。運動生理學研究顯示，急性冷刺激造成血管阻力上升與血壓波動。運動後應先補水休息；睡前如欲舒緩，宜選溫水澡。
第八位：睡眠環境過冷、長時間吹強冷氣
冷氣不會直接傷腎，但過低室溫刺激交感神經，令血管收縮、血壓短暫上升，同時干擾深層睡眠。長期睡眠質素欠佳，是高血壓與代謝異常的隱形推手。流行病學研究證實，睡眠障礙與慢性腎病發生及惡化顯著相關。冷氣宜維持24至26°C。
第九位：睡前帶尿意硬撐
偶爾忍尿未必直接損害腎功能，但長期習慣性忍尿容易令膀胱功能異常，增加泌尿道感染機會。細菌沿輸尿管上行引發急性腎盂腎炎，將直接危害腎臟。泌尿科研究證實，反覆泌尿道感染與腎臟發炎及長期腎功能損傷高度相關。睡前有尿意應先排空膀胱。
第十位：密閉空間長時間燃燒香氛蠟燭或線香
睡前點線香或香氛產品或令人放鬆，但劣質產品燃燒時可能產生PM2.5及揮發性有機物。腎臟雖非直接過濾空氣毒素，但長期吸入污染物可誘發全身氧化壓力與慢性發炎，損害血管內皮，間接加重腎臟負擔。環境醫學研究指出，長期暴露高濃度PM2.5與慢性腎病風險呈正相關。使用香氛產品應保持空氣流通，避免密閉空間長時間燃燒。
他強調，嚴重腎病並非一夜爆發，而是經年累月由微小習慣堆疊。護腎不需昂貴補品或偏方，關鍵全在日常細節：少一點鹽、少一點酒、不亂服止痛藥、睡得規律一點。腎臟每天默默過濾代謝廢物，卻很少主動發出疼痛警告。