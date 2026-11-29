長途飛行期間許多旅客往往難以安睡，甚至在落機後出現頸部僵硬痠痛；為此，隨身攜帶「U 型頸枕」已成為不少人的出行標配。近期網絡上廣泛流傳「U 型枕必須反戴(即開口朝向後方、以厚墊支撐下巴)」方能發揮承托力的說法，引發大批旅客跟風效仿。不過，有醫生指出，「反戴 U 型枕」並非任何骨科或復健醫學指引所推薦的標準佩戴方式，若支撐角度不當，反易導致頸椎過度後仰或受壓。他分享了 3 招正確護頸秘訣，並附上實用的揀頸枕指南。
頸椎健康｜飛機上戴頸枕到底有冇用？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，長途飛行時，不少人會在經濟艙昏昏欲睡，頭部卻像釣魚般不斷前點、向側歪斜；落機後頸部僵硬如鐵枝，甚至引發劇烈頭痛，所以許多人會隨手帶一個充氣頸枕或U型枕。但從人體工學與脊椎生物力學角度看，頸枕究竟是真有幫助，還是心理安慰？答案並非簡單的「有用」或「無用」，而是取決於三個因素，選的是充氣玩具、力學支撐護具，還是戴錯方法。頸圈枕頭在生物力學上的核心任務只有兩項：
維持頸椎中立位(neutral alignment)
填補下頜與胸口之間的空隙
頸椎健康｜支撐硬度比柔軟度更重要 3款常頸枕點評
根據系統性文獻回顧與人體試驗均指出，具備良好支撐硬度、能維持頸椎正常前凸曲度的頸枕，對降低頸部肌肉緊張及提升睡眠質素具有顯著效益。相反，市面上鬆垮的微珠顆粒枕，頭一靠便完全扁塌，支撐效果有限。3種常見頸枕型態比較如下：
1. 充氣型頸圈枕頭
優點：輕便、易收納；
缺點：惟氣囊邊緣形狀固定且容易滑動，支撐點往往不符合人體解剖弧度。
2. 高密度記憶棉U型枕
優點：可提供較均勻的壓力分散；
缺點：但後頸處通常較厚重，容易把頭部往前推擠，反而加重頸椎前傾。
3. 包裹型內置支架護頸(如圍巾支架款)
優點：透過剛性結構，為下頜及側頸提供對抗重力的支撐力矩，有效限制過度側屈，屬較具力學基礎的設計。
頸椎健康｜反戴先係正確用法？
近期網上流傳「U型枕一定要反戴、開口朝後」的說法，但黃醫生澄清，這並非任何醫學指引推薦的標準做法。若後頸空間足夠，傳統戴法(U型開口在前方)仍能提供兩側防護；只有在椅背過於直挺、後頸被推擠嚴重時，將開口轉到後方、以支撐下巴，才屬可嘗試的代償調整，並非人人適用的絕對規則。
頸椎健康｜醫生揭3招正確護頸秘訣
脊椎是一整條生物力學鏈，單靠一個頸枕並不足夠。他建議：
1. 先救腰椎，頸椎才不會垮
不少人坐着時臀部向前滑，形成骨盆後傾，胸椎隨之含胸駝背，頭部便代償性向前凸。可在腰後墊一條捲起的毛毯，維持腰椎前凸，讓上半身骨架立正，頸部壓力可大幅減少。
2. 善用座椅可調護翼
不少現代客機的頭枕兩側可手動向內折起。登機後將兩側護翼收緊，夾住頭部顳側，這道物理屏障能直接減少睡眠時頭部左右甩動。
3. 適度分散體重壓力
在不影響後方乘客的前提下，將椅背微幅後傾，讓部分上半身重量由椅背吸收，可減輕頸背肌群長時間抗重力所產生的疲勞。
黃醫生提醒，下次登機，別再以為套上頸枕便萬事大吉。理解脊椎力學、調整全身坐姿，才能真正為頸部卸下負擔。