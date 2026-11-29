頸椎健康｜飛機上戴頸枕到底有冇用？反戴先係正確用法？醫生揭3招正確護頸秘訣+揀頸枕指南

長途飛行期間許多旅客往往難以安睡，甚至在落機後出現頸部僵硬痠痛；為此，隨身攜帶「U 型頸枕」已成為不少人的出行標配。近期網絡上廣泛流傳「U 型枕必須反戴(即開口朝向後方、以厚墊支撐下巴)」方能發揮承托力的說法，引發大批旅客跟風效仿。不過，有醫生指出，「反戴 U 型枕」並非任何骨科或復健醫學指引所推薦的標準佩戴方式，若支撐角度不當，反易導致頸椎過度後仰或受壓。他分享了 3 招正確護頸秘訣，並附上實用的揀頸枕指南。

根據系統性文獻回顧與人體試驗均指出，具備良好支撐硬度、能維持頸椎正常前凸曲度的頸枕，對降低頸部肌肉緊張及提升睡眠質素具有顯著效益。相反，市面上鬆垮的微珠顆粒枕，頭一靠便完全扁塌，支撐效果有限。3種常見頸枕型態比較如下：

填補下頜與胸口之間的空隙

優點：透過剛性結構，為下頜及側頸提供對抗重力的支撐力矩，有效限制過度側屈，屬較具力學基礎的設計。

頸椎健康｜反戴先係正確用法？

近期網上流傳「U型枕一定要反戴、開口朝後」的說法，但黃醫生澄清，這並非任何醫學指引推薦的標準做法。若後頸空間足夠，傳統戴法(U型開口在前方)仍能提供兩側防護；只有在椅背過於直挺、後頸被推擠嚴重時，將開口轉到後方、以支撐下巴，才屬可嘗試的代償調整，並非人人適用的絕對規則。

頸椎健康｜醫生揭3招正確護頸秘訣

脊椎是一整條生物力學鏈，單靠一個頸枕並不足夠。他建議：

1. 先救腰椎，頸椎才不會垮