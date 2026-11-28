過往從網上看過不少影片，一個看起來肌肉結實的男士，拗手瓜卻輸給身形平平無奇的對手；也有一些肌肉男笑稱自己「冇力」。到底健美訓練長出來的肌肉，真的是只有好看，而沒有實際用途，還是只是一個迷思？早前一個研究或可給出答案。

肌肉量可預測肌力 一個小型研究找來12名力量型選手及13 名體態型選手作比較，另有14 名無訓練經驗人士作為對照組，而比較項目包括肌肉量、等長及動態肌力、下蹲跳爆發力、肌耐力，以及血乳酸濃度。結果發現，兩組的基礎肌力無顯著差異，而爆發力方面則力量型選手較佳，有較好的 下蹲跳爆發力成績。另一個有趣的結果是，健美選手的二頭肌尺寸較大，但並未直接轉化為更高的二頭彎舉重量；而女性選手的肌耐力比男性好，這屬於先天性別優勢，與訓練背景無關。整體而言，肌肉量與肌力有正向關聯，可作為預測肌力的有效指標，但無法直接用來預測肌耐力。

運動表現需專項訓練 那又如何解釋上述研究所發現的分別？研究人員指出，力量型選手訓練側重於爆發與神經適應，健美選手則著重肌肥大、肌肉收縮與低體脂。換句話說，力量型選手或可同時募集更多肌肉細胞同時發力，也有可能在皮下脂肪下覆蓋了尺寸不小的肌肉；而健美選手看起來很健碩，亦會被身形比例、體脂等所影響。因此，健美訓練所形成的肌肉，的確有助力量增長，而要在專項運動上有頂尖表現，還需要在動作技術、神經適應等上下苦功。