一名高齡78歲的老婆婆，左眼長年看出去像罩著一層白霧，不僅影響眼前景物清晰度，也影響日常行動安全。婆婆就醫檢查發現，角膜嚴重水腫，視力僅剩0.01，後來經過醫生建議，婆婆接受了角膜內皮層移植手術(DMEK)，術後一個月視力進步至0.3至0.4，改善了日常生活安全性。

角膜內皮細胞受損無法自行修復 水分累積恐致角膜水腫

收治病例的奇美醫院眼科部醫生陳欣怡指出，人體的角膜共有5層構造，最內層的角膜內皮細胞，負責調節水分與維持角膜透明度。由於角膜內皮細胞在人體無法複製修復，一旦因角膜內皮失養症、病毒感染、眼部外傷、青光眼或多次眼部手術等原因受損，水分累積在角膜內，就會造成水腫混濁；若情況嚴重，就須評估進行角膜移植。

角膜移植不必整層換 DMEK 僅移植內皮細胞降排斥風險

在角膜移植的技術上，陳欣怡醫生表示，傳統全層角膜移植(PKP)須更換整層角膜，傷口較大，恢復期可能超過一年，術後也可能產生不規則散光；角膜內皮層移植(DMEK)則僅移植最內層內皮細胞及其基底膜，保留大部分健康角膜組織，傷口較小，也有助降低排斥風險。此外，捐贈角膜經分層運用，有機會幫助更多病人。