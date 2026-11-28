56歲的馮先生罹患遺傳性多囊腎，父親也因相同疾病離世。原以為腎功能可以維持到老年，沒想到10年前病情急轉直下，短短4個月內腎功能迅速惡化。為延緩洗腎，他曾每月自費七千多元接受藥物治療，持續8年仍難阻止病情進展，最終必須接受透析。眼見丈夫飽受疾病折磨，妻子毅然捐出一顆腎臟，助他重獲新生，也為漫長的抗病歷程迎來轉機。

多囊腎初期症狀不明顯 高血壓、腰腹痛及血尿都是警號

雙和醫院腎臟內科暨遺傳性腎臟病診治中心主任高芷華醫生表示，多囊腎是常見的遺傳性腎臟疾病，患者腎臟會逐漸形成大小不一的囊腫，可能出現高血壓、腰腹疼痛、血尿及腎功能下降，嚴重時甚至需要透析或腎臟移植。由於初期症狀不明顯，部分患者直到成年後才發現異常，若有家族病史，更應及早接受檢查與追蹤。

腎臟病早期可能沒有症狀 eGFR 與 UACR 雙指標掌握腎功能

高芷華主任提醒，腎臟病早期往往沒有明顯症狀，大眾可透過腎小球過濾率(eGFR)及尿液白蛋白/肌酸酐比值(UACR)雙指標自我掌握腎功能，尤其高血壓、糖尿病及腎臟病家族史者，應定期檢查；若家族中有多囊腎患者，也應諮詢專科醫生，評估進一步檢查的必要。