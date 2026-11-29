78歲長輩出現記憶力減退、時間混淆，甚至逐漸不愛出門，原以為只是老化，經檢查確診為阿茲海默症引起的輕度認知障礙。該患者經口服藥物治療一年後，於2026年4月接受類澱粉蛋白正電子掃描檢查，腦內β-類澱粉蛋白堆積的Centiloid指數為81.2，經醫療團隊評估並與家屬討論後，自費接受抗類澱粉蛋白標靶治療，歷經6次靜脈注射，今年9月底再次檢查，指數降至4.7。醫生提醒，影像中類澱粉蛋白減少並不等同認知障礙症痊癒，相關標靶治療仍需經醫生評估，無法單憑影像評估整體認知改善情形。

認知障礙症早期警號藏日常 反覆問話、熟悉環境迷路別輕忽 認知障礙症早期變化往往隱藏於日常生活中，例如反覆詢問相同問題、忘記熟悉的事物如何操作、在熟悉環境迷路，或是出現多疑、易怒及不願與人互動等情緒個性改變。 奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，類澱粉蛋白是阿茲海默症相關病理變化之一，抗類澱粉蛋白標靶治療可作為部分早期患者的治療選項，但並非所有認知障礙症患者都適用，須依疾病階段、影像檢查、身體狀況及治療風險個別評估。此外，類澱粉蛋白堆積減少，不代表認知障礙症痊癒，也不能單憑影像數值判定認知功能改善或病程必然延緩。

近半認知障礙症病例與可改變風險因子有關 根據台灣衛福部2023年全國社區認知障礙症流行病學調查，台灣65歲以上長者認知障礙症盛行率為7.99%，推估共約有40萬人罹病。楊浚銘主任提醒，認知障礙症不只是老化或遺傳造成，國際期刊《Lancet》2024年研究指出，約45%的認知障礙症病例與可改變的風險因子有關，包括高血壓、糖尿病、肥胖、吸煙、缺乏運動、聽力損失及社交孤立等。

規律運動、均衡飲食控制三高 日常落實護腦保健康 在日常生活上，楊浚銘主任建議，護腦可從規律運動、均衡飲食、閱讀及學習新事物、多參與社交活動，以及控制血壓、血糖和血脂著手。若發現家人反覆詢問相同問題、在熟悉環境迷路、時間地點混淆，或出現情緒及個性改變，且已影響日常生活，應儘早至神經內科接受評估，釐清是否為認知障礙症警號。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】