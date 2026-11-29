生活中若上個樓梯就氣喘、走路容易喘，甚至出現頭暈、下肢水腫，當心可能是肺動脈高壓的警號！醫生提醒，肺動脈高壓會使肺部血管阻力增加，心臟必須更費力地將血液打入肺部，若未及時診斷與治療，可能影響心臟功能。由於症狀較缺乏特異性，若反覆出現活動時呼吸困難，應及早就醫評估。

肺動脈高壓症狀不具專一性 專業檢查才能釐清病因 大林慈濟醫院心臟內科醫生簡振宇指出，肺動脈高壓是一種因肺動脈結構變化、血管壁變厚及阻力增加，導致心臟必須更費力將血液打入肺部的疾病。臨床常見的症狀，像是活動時呼吸困難(喘)、咳嗽、咳血、下肢水腫(腫)以及暈厥或頭暈(暈)等。因為臨床症狀較不具有專一性，確診須依病況安排心臟超聲波、心電圖及右心導管等檢查，不能單憑症狀判斷。 肺動脈高壓須長期治療與追蹤 勿自行停藥

治療方面，簡振宇醫生強調，確診病患應按時服藥、定期回診，勿自行停藥。醫生會透過定期檢查評估病情穩定度；若控制不佳，可能考慮合併用藥或增加後線藥物。肺動脈高壓也可能與其他疾病相關，病人應與醫療團隊密切配合，依個別病況調整治療。 像一名患有紅斑狼瘡的范姓病友，因走路喘、無法爬樓梯而接受進一步評估，經轉介就診後，已接受約6年治療，期間曾依病情調整藥物，近幾個月再次調藥。范小姐後來病情趨於穩定，逐步恢復日常步行與工作能力。

病友運動須量力而為 低鹽飲食、留意水腫並避免劇烈運動 至於在日常照護上，簡振宇醫生提醒，病人應注意保暖、接種相關疫苗，並留意飲食、體重及水分攝取，尤其須注意低鹽飲食與水腫變化。運動則應避免劇烈活動，可透過說話測試或身體疲累程度調整強度；若出現頭暈、胸痛或心悸，應立即停止運動並尋求醫療協助。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】