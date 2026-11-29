近年愈來愈多人知道黑朱古力的好處，不過不同度數的朱古力又應該如何選擇？包裝上的百分比又代表了甚麼？

黑朱古力百比分代表咩？

其實朱古力上的百分比是代表朱古力裡有多少比例來自可可固形物，也就是可可豆加工後的成分；剩下的，多半就是糖，因此一般百比分愈高，含糖量就愈低，亦是更健康的選擇。

黑朱古力好處

朱古力的原材料可可本身含有高濃度的類黃酮，尤其是一種叫做黃烷醇的多酚類物質，這也是朱古力常被歸類為抗氧化食物的原因。台灣家醫科醫生李思賢引述過去研究指，一項找了90位認知功能正常的高齡受試者、連續喝8周可可飲品的隨機對照試驗發現，每天攝取993毫克黃烷醇的高劑量組，在反應速度與語言流暢度測驗上的進步幅度，都明顯大於攝取量只有48毫克的低劑量組，同時高劑量組的胰島素阻抗、血壓和氧化壓力指標也改善得更多。另一項研究用超音波測量34位高齡受試者的腦血流，發現持續兩周攝取富含黃烷醇的可可後，中大腦動脈的血流速度平均增加了一成。