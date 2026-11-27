秋冬天氣乾燥，不少濕疹患者都會出現皮膚乾燥、痕癢，甚至反覆發炎。面對濕疹，除了做好日常清潔和保濕，亦應正確用藥，並從體質和生活習慣入手。屈臣氏藥劑師關劭颺及中醫師李尚文從中西角度，拆解秋冬濕疹的常見護理迷思。 保濕護膚要做好 秋冬氣溫降低，空氣變得乾燥，容易帶走皮膚水分，減弱皮膚屏障能力，引起乾燥痕癢；使用暖爐亦會令皮膚更乾燥。反覆抓癢更損害皮膚，加劇發炎，甚至增加感染機會。 關劭颺指，「預防濕疹爆發，日常護理應從清潔及保濕做起。洗澡時宜使用溫和、具潤膚作用的潔膚露，水溫不宜過熱，洗澡後應盡快塗上潤膚產品，幫助鎖住皮膚水分。」

日常使用乳霜(cream)或油膏(ointment)保濕，順著毛髮生長方向塗抹，毋須按摩或打轉。油膏保濕效果較持久，適合睡前使用。無論使用哪種潤膚膏，「持續使用」才是預防濕疹爆發的重點。 痕、紅、發炎 應按醫生指示用藥 關劭颺表示，濕疹又名「異位性皮膚炎」，爆發時皮膚會出現紅、腫、痛、熱及痕癢。單靠潤膚膏未必足夠，患者或需要醫生處方外用藥膏治療。「外用類固醇可抑制皮膚的免疫反應，有助減輕發炎及止痕，但長期或不當使用有機會令皮膚變薄，因此應按照醫生指示使用。」其他止痕藥膏亦可幫助紓緩不適。如皮膚出現「出水」，或出現黃色硬皮，可能與感染有關，醫生或會處方抗生素，患者應按指示完成療程。如對藥物的作用、使用方法或副作用有疑問，可向醫生或藥劑師查詢。

從體質了解反覆發作原因 從中醫角度，濕疹並非單純皮膚表面問題，可能與體質失衡有關，李尚文認為，常見包括脾虛濕盛、血虛風燥、濕熱蘊結等。「脾負責運化水濕。當脾氣不足時，水濕停滯體內，鬱而化熱；熱濕外透肌膚，便誘發紅疹、痕癢、滲液。」 踏入秋冬，天氣乾燥，氣血收斂，血虛體質人士肌膚失卻濡養，風燥之邪乘虛而入，可能令皮膚乾燥脫屑、搔癢加重，所以每逢季節轉換，濕疹特別容易復發。「調理關鍵是辨清個人體質，再按情況健脾化濕、養血潤燥，由內改善失衡，長遠有助減少濕疹反覆發作。」

飲食與日常調養貼士 秋冬調養濕疹，核心在由內養外。日常飲食宜清淡潤和，盡量避免煎炸、辛辣、酒類及海鮮等容易刺激身體、助濕生熱、誘發皮膚發炎痕癢的食物。李尚文續指，「脾虛濕重人士可選健脾利濕食材；血虛乾燥型則適合養血潤燥食材，滋養肌膚紓緩乾癢。」 日常護理同樣重要，洗澡水溫不宜過熱，亦不應過度搓洗，破壞皮膚屏障。洗澡後應為皮膚及時保濕；衣物宜選擇柔軟透氣質料，減少摩擦和刺激。 李尚文提醒，情緒緊張亦會加重風燥痕癢，因此，保持規律作息、減少熬夜、管理情緒壓力，有助穩定皮膚狀態。透過持續穩定的調養，才能有助皮膚狀態平穩，降低秋冬復發機會。