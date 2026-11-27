胃酸倒流在香港相當普遍，大眾認為胃酸倒流會有明顯「火燒心」(胸口灼熱)的徵狀，然而這並非唯一症狀；有些患者則以為服胃藥便可了事，甚至置之不理。腸胃肝臟科專科醫生盧靄珊指，「胃酸倒流若長期不處理，輕則食道發炎，嚴重可致潰瘍甚至病變，罕見情況下更會形成食道癌。另外，若症狀愈來愈明顯，或者頻率愈來愈高，持續超過3個月，就需要盡早求醫。」 非典型症狀 盧靄珊指出，胃酸倒流的典型症狀是「火燒心」或胃酸湧上來的感覺，但不少患者會出現非典型症狀，容易忽略。她解釋，「胃酸倒流時可刺激咽喉，令病人有長期咳嗽，尤其是乾咳，或者覺得喉嚨有異物感、發炎，甚至有可能誘發哮喘。」另一類非典型徵狀是胸口悶痛，腸胃科與心臟科因此經常需要交流分辨。此外，患者亦可能感到口乾、口苦或口腔有異味。

中央肥胖常食消夜高危 胃酸倒流與生活習慣密切相關。都市人進食急促、一吃就吃很多，或很晚才吃飯、有吃消夜習慣，均會增加風險。盧靄珊建議，晚飯後應預留3小時讓食物消化才睡覺。「患有中央肥胖或懷孕人士，因腹部脹大加劇壓力，食物容易倒流；刺激性食物如辛辣、咖啡因、濃茶、煙酒及朱古力，亦會加劇胃酸倒流。」

持續不理後果嚴重 若胃酸倒流持續不處理，後果可以很嚴重。盧靄珊解釋，胃部環境強酸，酸鹼值(pH)約1至2，但食道處於較中性環境，長期被胃酸灼傷，「輕則會有輕微發炎，嚴重而不處理的話，有機會潰瘍，甚至產生病變，在罕見情況下，有機會形成食道癌」。 盧靄珊提醒，若症狀持續超過3個月、頻率愈來愈高，便應盡早求醫。高危徵狀包括大便呈黑色、便血、吐血、體重減輕及吞嚥困難，均須特別留意。 藥物治療有效 治療方面，盧靄珊指除改善生活習慣，目前有很多有效藥物，例如質子泵抑制劑、中和胃酸的胃藥及幫助腸胃動力的藥物。療程約數星期至一兩個月，大部分病人徵狀都會改善。

左側臥減倒流 盧靄珊引述美國腸胃學會最新指引，指服藥時間長短取決於病情嚴重程度，病情較輕者可按醫生建議逐步嘗試停藥。生活習慣方面，指引建議睡覺時左側臥比右側臥佳，因左側臥時胃部位於食道下方，右側臥則會較易打開下食道括約肌讓胃酸倒流。若藥物治療無效，亦有手術治療可幫助患者。 少食多餐 預防胃酸倒流，盧靄珊建議少食多餐，睡前避免進食，晚餐只吃七分飽，少吃肥膩食物，飯後盡量散步或坐直身。「建議減少攝取刺激性食物和飲品，如辛辣食物、酒精及咖啡，因它們會令下食道括約肌鬆弛。」體重管理同樣重要，超重或中央肥胖人士應做適量運動減輕體重，對改善胃酸倒流非常有效。