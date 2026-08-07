金紫荊女企業家協會首度帶領青委代表走進立法會 與陳曼琪及文頴怡議員作深度交流《五年規劃建議書》 倡「政企共創」高品質託育樞紐、北都河套 AI 沙盒與跨部門治理 賦能青年為特區施政集思廣益

金紫荊女企業家協會首度帶領青年代表走進立法會

為深化香港青年及女性企業家對國家《十五五規劃》及特區首個《香港五年規劃》的戰略理解與深度參與，金紫荊女企業家協會首度帶領青年委員會代表及未來領袖獎學金得獎者（Golden B）一同走進立法會，旨在為年輕一代搭建交流平台，提供更多參與社會事務與政策探討的機會，讓青年的聲音能直接傳遞至香港特區政府。 交流會由金紫荊女企業家協會主席許佩珊、監事長辛彭芷君博士（建議書發起人）帶領，與永遠榮譽會長團 - 章曼琪, JP、丘璟珊、詹嘉莉（慈善基金會主席），及執委會成員鄭美恩，陳明欣，建議書策劃編撰李彥儀（青委會召集人）、游蕙苓；青年委員會主任梁樂陶、黃慧心，建議書編撰 李崇欣博士 ，以及青委和 Golden B 青年代表等一行逾 30 人參訪立法會。代表團獲本會榮譽會長、港區全國人大代表陳曼琪立法會議員, MH, JP，以及港區全國人大代表文頴怡立法會議員, BBS, JP 熱情接待並進行深度政策交流。

金紫荊女企業家協會永遠榮譽會長詹嘉莉（慈善基金會主席）致辭時表示：「金紫荊非常重視青年傳承與女性賦能，今次首度帶領青委代表及 Golden B 學員一同走進立法會，正是希望為年輕一代搭建平台，鼓勵香港青年更多參與社會事務，讓青年的聲音能直接傳遞至特區政府，為香港特區施政注入新思維。」

兩大政界女領袖深度交流：發揮「規則轉換器」優勢 寄語青年跳出舒適圈 協會榮譽會長、港區全國人大代表 陳曼琪立法會議員, MH, JP 分享時指出，香港正處於對接國家《十五五規劃》與制定特區首個《五年規劃》的關鍵節點。「釋放女性勞動力不僅是家庭議題，更是推動新質生產力的核心要素。香港應發揮『規則轉換器』的獨特優勢，賦能國家在國際舞台的話語權。」 陳議員肯定協會主動關心特區施政的執行力，並表示會將交流所得轉化為推動政府落實《香港婦女全面發展藍圖》與家庭友善政策的實質動能。

港區全國人大代表 文頴怡立法會議員, BBS, JP 分享時指出，青年除謀生外，應具備回饋社會的使命感，可透過參與慈善及同鄉社團跳出舒適圈，深入理解社會結構。「青年在參與企業參訪與交流時，切忌『走馬看花』，需深度思考並主動對接國家與香港發展方向。面對畢業後的現實挑戰，更需具備克服失落感心態的韌性，持續關注國家發展大局尋找機會。」 文議員鼓勵現場女企業家、青年及 Golden B 學員善用金紫荊等優質平台裝備自己，將個人職涯規劃與國家發展大局緊密結合。

交流《建議書》內容：涵蓋人口新政、治理效能與政企共創託育 會上，協會多位代表分別從人口新政、治理效能、創科發展、託育服務及人才培訓等多個維度，向議員闡述《香港首個五年規劃及2026施政報告建議書》初稿的重點思維，並聽取兩位議員的寶貴意見，為稍後正式呈交特區政府作充分準備。 建議書發起人、永遠榮譽首席會長兼監事長 辛彭芷君博士 分享時指出，人口結構改變是國家戰略定位，我們必須將解決戰略人口與女性勞動力問題，需從單純的社會福利方面，提升至經濟發展動力的戰略高度。「女性不僅是福利受惠者，更是經濟發展的核心貢獻者。」彭博士期盼透過此《建議書》，爭取政府在引進高質量人口、科技賦能與人才培養上採取切實具體的政策行動。

永遠榮譽會長兼監事會成員 章曼琪, JP 分享時指出，為確保特區「五年規劃」精準對接國家「十五五」，建議特區政府成立跨部門專責小組，設定具約束力的明確 KPI，確保五年規劃貫徹落實。章女士同時倡議公務員隊伍應優化人才庫，公開招聘並引進具備 AI 知識與專業運營經驗的急需人才，大幅提升公共治理效能。 永遠榮譽會長兼監事會成員 丘璟珊 協會具備「高學歷成員（87%具大學或以上學歷、會員平均年齡為 49.4 歲）」、「政商與國際橋樑網絡（橫跨婦聯、政協及國際 WBE 聯盟）」以及「實幹影響力（大型論壇『巾幗建新力論壇』及 Golden B 學生領袖計劃）（青年委員會平均年齡為 26.8 歲）」三大獨特優勢。丘女士表示，協會深明企業營運痛點，是特區政府精準落實政策與推進可持續發展的強大合作夥伴。

副主席 陳明欣 分享時指出，中小企在數智轉型中正面臨數字鴻溝，倡議於河套創科園區設立「大灣區 AI 科技沙盒」，為企業提供低成本、低風險的測試環境。陳女士強調，在數據訓練與算法研發中注入女性視角與同理心，能有效降低算法偏見並提升 AI 安全性，讓女性成為科技創新的主導者。 建議書策劃編撰、執行委員兼副秘書長 李彥儀（青委會召集人） 分享時指出，本港出生率已跌至 0.8 全球低位，0-2 歲託育服務嚴重不足，倡議以政企共創（PPP，公私營合作）模式，在 CBD 及北部都會區打造高品質託育樞紐，配合外傭專項稅務扣除與企業超級稅務扣除。有數據顯示，此類設施的企業投資回報率（ROI）高達 150% 至 164%，釋放高管女性重返職場創造的 GDP 與稅收遠超財政成本，是高回報的社會投資。

建議書編撰、會員 李崇欣博士 分享時指出，為建構跨代高質量人才庫，倡議創立「C-Suite 企業高管學院」，提供領導力與 AI 專項培訓，解決女性在職場與生育間的取捨困境。李博士建議推動多元評量模式改革，落實「雙減」與去標籤化，從源頭解除雙職父母的育兒焦慮，讓家庭重獲幸福感。

交流會上，金紫荊女企業家協會管理層、執委及青委代表就《建議書》核心議題與議員進行深入交流。

青年代表積極發聲：關注創科對接、職場包容與品牌出海 青年代表亦在交流會上積極發聲與交流。Golden B 青年代表楊俊欣首先在互動問答環節中，就國家「十五五」框架下如何縮小科技性別落差，以及資訊管理專業如何對接河套創科產業需求向陳曼琪議員深度請教；青年委員會主任梁樂陶隨後以應屆畢業生角度指出，企業應正視並配合解決女性面臨的家庭或生理限制，共同營造對生育友好的職場環境；青年委員會主任黃慧心則聚焦數智技術賦能中小企拓展海外市場，並在致謝詞時特別感謝陳曼琪議員及文頴怡議員長期以來的支持與指導，以及建議書發起人辛彭芷君博士、主席許佩珊、青委召集人李彥儀對青委會的信任與提攜，期望透過是次活動攜手推動香港未來高質量發展。

許佩珊主席總結與展望：持續完善建議書 攜手各界賦能女性與青年 金紫荊女企業家協會主席 許佩珊女士 於會後總結時表示：「交流會上協會向兩位議員介紹了《GBWEA 香港首個五年規劃及2026施政報告建議書》初稿，獲得非常寶貴的交換意見。協會隨後會繼續集思廣益完善內容，未來希望拜會更多不同的持份者及政府官員，豐富我們的交流平台，稍後將正式提交建議書給特區政府，持續賦能更多女性及青年企業家，共同推動香港高質量發展。」 交流會完結後，陳曼琪議員及文頴怡議員親自帶領代表團參觀立法會綜合大樓議事廳及代表各階層市民的「人」型大型藝術裝置等設施，介紹「愛國者治港」原則下的議事規則與履職心得。金紫荊女企業家協會青年委員會代表表示，本次參訪深受啟發，未來青委會將繼續發揮橋樑作用，帶領更多女性青年與企業家裝備自己，積極對接國家「十五五」規劃與香港「五年規劃」的時代大局。

港區全國人大代表陳曼琪立法會議員, MH, JP 及 港區全國人大代表文頴怡立法會議員, BBS, JP 與金紫荊女企業家協會青年委員會代表及「Golden B」進行政策交流。

參訪團完整出席名單（排名不分先後）： ● 協會監事會： 永遠榮譽首席會長兼監事長 辛彭芷君博士、永遠榮譽會長兼監事會成員 丘璟珊、永遠榮譽會長兼監事會成員 章曼琪, JP、永遠榮譽會長兼監事會成員 詹嘉莉（慈善基金會主席）。 ● 執委會及專家成員： 協會主席 許佩珊、常務副主席 鄭美恩、副主席 陳明欣；建議書編撰策劃、執行委員兼副秘書長 李彥儀（青年委員會召集人）、執行委員 游蕙苓、會員兼建議書編撰 李崇欣博士、會員 李詠琛、鄭寶玲。