明匯智庫提出五大政策建議 倡香港五年規劃以北都試點建設「青年發展型城市」

明匯智庫公佈對香港青年發展現状的最新研究成果，並就香港首份五年規劃及《2026年施政報告》提出建立《青年篇章》，訂立2026至2030年的青年發展目標及成果指標，並依托北部都會區建設，推動香港成為國際一流的「青年發展型城市」，加強大灣區青年發展支援，優化《青年發展藍圖》政策舉措，加強青年身心健康及婚戀家庭支持，及強化愛國主義教育，人才培育及促進國際交流合作等五大施政方向。 是次研究由明匯智庫策劃，於今年6至8月進行並獲香港各界青少年活動委員會、香港青年聯會及香港菁英會支持，通過研究如何更好對接國家十五五規劃及香港未来發展需要開展研究，以問卷調查、諮詢會及個案訪談等方式，了解青年在就業、創業、住屋、家庭、北部都會區及大灣區發展等各方面的需要和期望。研究顯示特區政府近年推出的青年措施已建立廣泛政策基礎，而香港首次編制五年規劃，正好提供契機，進一步將不同青年政策由個別措施提升至跨部門、跨年度的中長期發展框架。

青年對北都、大灣區及國際發展均有明確期待 根據所收集到的531份有效问卷的分析顯示，青年對北部都會區的期待並不限於房屋供應。68.55%受訪者認同北都應提供綠色休閒與健康生活空間，62.37%重視跨境就業創業通道，另有59.52%重視優質教育及培訓資源。研究認為，北都未來應進一步建設成青年可以生活、學習、工作及成家的完整發展空間。 青年亦普遍支持香港同時加強與國家及國際社會的連繫。調查中，65.54%受訪者認同增加赴內地交流、實習及考察的資助和名額，63.84%支持推動兩地青年政策協同；同時，70.62%認同應提供更多國際交流機會。在國情、歷史及文化教育方面，64.08%受訪者認同把相關內容納入青年教育和培訓體系；文化IP呈現、結合就業、創科、文化及城市生活的考察交流，以及與內地青年進行真實交流，均獲得較高認同。

住屋、家庭及身心健康成青年重要關注 研究顯示，住屋是青年最關注的民生課題之一。受訪者對「樓價超出負擔能力」的平均評分達4.18分，75.38%給予4或5分；「缺乏置業首期資金」平均為4.06分；「公屋／居屋輪候時間過長」平均為4.00分。青年在家庭和身心健康方面亦面對不同壓力。61.92%受訪者較認同家庭與事業難以平衡，52.92%較認同工作忙碌令社交時間不足；另有59.74%較認同因工作或學業壓力感到焦慮或抑鬱，57.58%表示對精神健康服務不了解或不敢求助。研究強調，有關精神健康題項反映的是受訪青年自我感受，並非臨床診斷，但數據反映有需要進一步強化青年精神健康的預防、教育及早期支援工作。

曾智明：青年不只是政策受惠者 更應成為香港發展夥伴 全國政協委員、明匯智庫主席曾智明表示：「香港首次制定五年規劃，是一個非常重要的契機。我們希望青年發展不只是分散在教育、就業、房屋或福利政策之中，而是成為香港未來五年發展的一個清晰篇章。青年既是政策的受惠者，更應該是香港未來持續發展參與者、建設者和發展夥伴。」 黃冰芬：青年發展應連接國家機遇與國際視野 全國人大代表、明匯智庫榮譽顧問黃冰芬表示，研究反映香港青年對融入國家發展及拓展國際視野均有明確需求，兩者並非互相排斥。她表示：「香港青年既希望更深入認識國家的發展，親身到大灣區學習、實習、就業和創業，同時亦希望接觸世界。這正正是香港『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，我們的青年政策亦應該體現這個特色，讓青年既有國家觀念，亦具備國際視野和競爭力。」

黎達成：以北都作為試點要建立青年發展型城市 担任本次計劃的首席研究員、全國青聯委員、明匯智庫總監黎達成表示，研究顯示青年對特區政府青年政策及北部都會區發展期望相當高，涵蓋工作、住屋、教育、交通、生活及家庭等不同層面。報告因此建議對接國家十五五規劃及《中長期青年發展規劃》，把建設香港成為國際一流「青年發展型城市」列為五年規劃的戰略發展方向之一，並以北部都會區作先行試點，制定「北都青年發展路徑圖」，將大學城、就業職位、居住階梯、交通服務及青年參與等政策整合起來。

明匯智庫提出五大政策建議 明匯智庫就香港五年規劃及《2026年施政報告》提出五大核心政策方向： 1. 在香港首份五年規劃中設立《青年發展》篇章，依託《青年發展藍圖》，制定2026至2030年成果指標及跨部門工作機制； 2. 將建設香港成為國際一流的「青年發展型城市」列為戰略發展方向，以北部都會區作先行試點，制定「北都青年發展路徑圖」、「北都青年創新社區」、「北都青年諮詢小組」及「北都青年網絡」等計劃，建立「職、住、學」一體化的青年發展模式；

3. 加強大灣區青年發展支援，按「認識—落地—發展—回流／循環」四個階段重新整理所有政策，建立一站式大灣區青年導航服務站，並推動加強大灣區港人子弟學校建設，「產業轉化試驗區」促進研究轉化，讓青年持續參與大灣區建設； 4. 深化《青年發展藍圖》政策舉措，加強身心健康以及婚戀與家庭支援，究允新生嬰兒的青年家庭提取部分強積金作為首置供款，建立更完整的青年人生發展政策； 5. 持續加強愛國主義教育、人才培育、就業創業及國際交流合作，特別針對青年就業及創業提供適時支援服務，協助青年更好把握國家及全球發展機遇。