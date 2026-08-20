鄉郊保育辦公室舉辦「全國生態日專題展覽2026」 九月登陸東九文化中心 設八展區

環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）將於2026年 9 月1 日至 6 日於東九文化中心展隅（The Corner）舉辦為期6日的「全國生態日專題展覽2026」，以響應第四屆全國生態日。 是次展覽透過多元化的互動體驗，提高公眾對香港鄉郊文化及自然生態的關注，鼓勵市民到訪鄉郊，從而加強社會對生態文明建設及環境保護的意識，貫徹國家落實「綠水青山就是金山銀山」的精神。展覽以「香港大鵬灣」、「自然保育」及「鄉村故事」 為主題，設有八大展區，結合多媒體互動，結合多媒體互動、客家文化體驗及攝影音樂藝術，讓參觀人士以互動形式了解香港鄉郊的文化和自然生境，感受「人與自然和諧共生的美麗中國、美麗香港」。

展覽焦點內容包括： ● 「山水與樂章的對話」視覺與音樂盛宴：展區隆重呈獻「鄉郊豐年節2026：《香港山水．聲舞》一日音樂節」精華片段。由國際級音樂大師譚盾擔任藝術總監，親自為香港東北偏遠鄉郊創作全新音樂篇章，攜手頂尖音樂家及舞蹈家，於山海實景中演繹自然與藝術的交織；同場亦放映獲選為國家美麗海灣優秀案例的「香港大鵬灣」主題影片，並展出著名藝術風景攝影家袁斯樂（Kelvin Yuen）親赴印洲塘及偏遠鄉郊拍攝的珍貴攝影作品，帶領大眾透過鏡頭與音樂感悟絕美山水。

● 「鄉村百子櫃」：穿梭時光軌跡：以傳統「百子櫃」為設計靈感，引領觀眾沿著時光軌跡，探索鄉村生活的傳承與變遷。展櫃內除典藏昔日客家婦女服飾、雞屎藤、竹編生活器具等充滿歲月痕跡的客家風物；同時展示鄉郊活化的當代軌跡，包括荔枝窩栽種的咖啡豆、具現代感設計的谷埔麒麟，以及結合傳統工藝與現代藝術的瓦片畫與木雕刻，展現傳統工藝與當代創意交織的新故事。 ● 「客家話學堂」全息互動裝置：使用全息投影（Hologram）技術，參觀者可與立體客家婦女影像進行互動，親身學習客家方言，深入了解傳統客家村落的生活智慧與語言文化。

● 「村裡故事」探索裝置：透過互動多媒體裝置，引領觀眾深度探索谷埔、沙頭角梅子林及荔枝窩三條古老客家鄉村的故事。 ● 「化身客家人」AI 智能換裝體驗：導入 AI 人臉識別技術，參觀者只需透過拍攝裝置，即可將個人面貌秒速融合至傳統客家服飾與經典鄉村場景中，即時生成專屬照片留念，沉浸式感受客家文化風情。 ● 「登上報紙頭版」主題自拍體驗：特設報紙頭版自拍相框，相框內特別融入谷埔、沙頭角梅子林及荔枝窩三村的專題報導。參觀者可親身化身為鄉郊故事的「頭版主角」拍照留念，帶走獨一無二的展覽紀念。

● 「生境探索」觸控互動體驗：設有大型互動觸控螢幕，動態呈現香港豐富的自然生境與生物多樣性。參觀者可親自點擊畫面上的雀鳥、蝴蝶及蜻蜓等物種，即時解鎖生態小知識，體驗探索自然的樂趣。 ● 「光影蝶舞」蝴蝶投射：運用光影投射技術，將翩翩起舞的蝴蝶呈現於觀眾眼前，展現香港極具代表性及豐富的蝴蝶生態資源與科普知識。

此外，全國生態日專題展覽更融合攝影藝術與音樂表演，打造沉浸式感官盛宴，精彩表演節目包括： 全國生態日2026：鏡頭下的印洲塘 活動特別邀請著名藝術風景攝影家袁斯樂（Kelvin Yuen）展出其於印洲塘拍攝的珍貴作品並舉辦分享會，帶領大眾透過鏡頭感受大鵬灣內印洲塘的絕美山水。 為讓公眾更全面認識印洲塘多樣的自然景觀與鄉郊風情，並提升對香港鄉郊文化與生態保育的關注，袁斯樂親身走訪印洲塘及其他偏遠鄉郊地區，憑藉專業判斷，發掘最能展現當地山形水勢、自然生境及鄉村特色的地點，運用專業器材與技術、耐心和誠意捕捉動人瞬間。歡迎一同透過他的作品，探索香港鄉郊的自然魅力。

嘉賓簡介：

袁斯樂 (Kelvin Yuen)｜藝術風景攝影家 著名藝術風景攝影家，曾獲2015年「國家地理全球攝影大賽」青年組冠軍，並於2020年成為奪得「年度國際風景攝影師大賽」總冠軍的首位華人。他曾任香港旅遊發展局的攝影顧問，作品除展示於香港國際機場，更於2023年獲香港郵政發行首套個人系列特別郵票。 全國生態日2026：鏡頭下的印洲塘

日期： 2026 年 9 月 5 日（星期六）

時間： 上午 11:00 至 中午 12:00

地點： 東九文化中心 劇場（The Theatre）

門票： 登記門票（平台將收取港幣 20 元行政費用）

全國生態日2026：「香港山水．聲舞」一日音樂節延續篇 活動將分為兩部分，重現譚盾鴨洲世界首演、鄉郊音樂現場演奏。 巨獻重現 — 譚盾《音舞山水》鴨洲 世界首演（足本特別放映） 【特別鳴謝：國際知名指揮家 作曲家譚盾先生授權公開播放】 譚盾以香港地質奇觀鴨洲為天然舞台，傾力創作跨界大作《音舞山水》，以高品質影音足本重現今年三月一日世界首演的極致震撼！ 作品以「十二地支」為哲學內核，將十二名舞者置於山水之中，他們是自然，也是音樂的延伸。身體是時間與宇宙觀的載體，在不同樂器組成的自然之聲中，舞者是風、是樹葉、是鳥……以科技為序，與自然相融，山水為舞者演繹，舞者為山水吟唱。這不僅是一場震撼視聽的藝術盛宴，更是香港自然奇觀與國際頂級藝術完美碰撞的史詩級紀錄，絕對不容錯過！

鄉郊音樂現場演奏 — 世界口琴節冠軍 李俊樂 世界口琴節冠軍李俊樂 (Gordon Lee) 與小提琴家王倩兒 (Nina Wong) 為「香港山水·聲舞」一日音樂節表演者，其中小提琴家王倩兒 (Nina Wong) 更與 譚盾合作無間，曾多次參與他的作品。李俊樂、王倩兒與查海倫 (Helen Cha) 將攜手現場演奏。以「鄉郊與自然」為題，呈獻一系列悠揚樂曲，把譚盾「香港 山水・聲舞」一日音樂節延續，以口琴、小提琴與鋼琴交織共鳴，帶領觀眾再次沉浸於山水音韻之中。 曲目包括： 譚盾 (Tan Dun)

韋華第（Antonio Vivaldi）

林姆斯基—高沙可夫（Nikolai Rimsky-Korsakov）

聖桑（Camille Saint-Saëns）

德布西（Claude Debussy）

曼西尼（Henry Mancini）等著名作曲家的經典作品

表演嘉賓簡介：

李俊樂 (Gordon Lee)｜口琴獨奏家 享譽國際的口琴獨奏家，以革命性的演奏技巧與融合東西方音樂傳統而聞名。2017年榮獲世界口琴節冠軍後馳名國際琴壇。曾受邀登紐約卡內基大廳、維也納穆斯音樂廳等頂尖舞台，並與香港管弦樂團、香港中樂團和香港城市室內樂團合作獨奏，展現多元深厚的音樂造詣。 他也是一位出色的笙演奏者，融合中西音樂元素，讓口琴藝術取得突破性的發展。他將笙的技巧與氣功呼吸法研發成嶄新的口琴演奏技法，以及發明前所未有的雙共鳴口琴。作為音樂教育的熱心倡導者，李俊樂於2015年成立香港口琴藝術學院，並在亞洲、歐洲和美洲的主要國際音樂節主持講座、工作坊及擔任評委。他於2024 年獲國際音樂教育協會頒發「音樂倡導獎」，於2025年獲選為「香港十大傑出青年」。

王倩兒 (Nina Wong) ｜小提琴家 小提琴家王倩兒以細膩深刻的音樂詮釋、鮮明而極具感染力的演奏風格見稱，活躍於獨奏、室內樂及樂團領導領域。她現為「源・思室樂團」創團人兼音樂總監，並為「拉森琴弦之友」代言藝術家；曾任亞洲青年管弦樂團首席及葡萄牙馬爾旺國際音樂節樂團副首席，並經常受邀於香港歌劇院、香港大歌劇院、非凡美樂等主要樂團及歌劇團體擔任客席樂團首席及聲部首席，展現卓越的音樂領導力。 王倩兒的演出足跡遍及國際重要舞台，曾登上紐約卡奈基音樂廳、柏林音樂廳及布拉格史密塔納音樂廳，並於香港藝術節、澳門國際音樂節等藝術平台亮相。她曾與譚盾、西安交響樂團、新疆愛樂樂團及青島交響樂團合作，演出貝多芬《三重協奏曲》、譚盾《武俠三部曲》，以及彼得・厄特沃什小提琴協奏曲《Seven》中國首演等重要曲目，展現跨越傳統與當代的藝術視野。

作為具國際視野的新世代小提琴家，王倩兒致力推動本地與國際音樂文化交流，並透過獨奏、室內樂及跨界合作拓展古典音樂在當代舞台上的表現可能。她曾於澳門青年音樂比賽獲多項冠軍及「文化局大獎」，並以 Virtus String Quartet 成員身份於上海國際室內樂比賽獲獎。2026年，她加入香港領賢基金會「友誼之圈——演繹薈萃」，進一步參與推動香港與國際音樂藝術交流。

查海倫 (Helen Cha) | 鋼琴家 備受英國樂評《音樂與視覺》讚揚其“表演力深邃”的青年鋼琴家查海倫，現為冠君產業信託「樂•心」演奏會系列音樂總監，及聖庇護十世音樂學院駐校藝術家。 查氏獲香港賽馬會獎學金攻讀鋼琴演奏，並於2005年以一等榮譽畢業於香港演藝學院鍵盤系，師承郭嘉特教授。及后獲香港賽馬會音樂及舞蹈信托基金獎學金，於美國伊斯曼音樂學院完成演奏家証書、鋼琴演奏與樂理教學雙碩士，及音樂藝術博士學位，師承鋼琴教育家 特魯 (Nelita True) 教授，並以最高學術成績畢業，分別於2009及2010年獲選首席碩士及首席博士生。

公認為年輕一輩的教學奇才，查氏二十二歲擔任美國伊斯曼音樂學院視唱科助教以及特魯教授之教學助理，二十六歲開始在港澳大專院校擔任評審及客席講師。她為首三屆香港鋼琴演奏及教育論壇的嘉賓，亦擔任過香港電台第四台節目《寫意室樂》、《德布西印象》及《美樂無休》的主持人。2014年，她應香港小交響樂團邀請，為金唱片《就是古典音樂 3》作現場灌錄。參與過的重要跨媒介演出，包括香港小交響樂團之《麥兜兜古典音樂小計劃2: 茶餐廳嘉年華》 (2007)，香港芭蕾舞團《舞若色》當中之《紅寶石》(2008)，青年編舞家林偉源的《脈沖：無限與虛無之間》 (2018) ，以及殿堂級編舞家黎海寧的《冬之旅 • 春之祭》（2019），由城市當代舞蹈團制作並在香港、北京和台北巡演，並於2020年囊括四項香港舞蹈年獎。 曾聯同與香港小交響樂團、摩爾多瓦國家室內交響樂團、華茲堡市交響樂團以及泛亞交響樂團演出，足跡遍及美國、英國、德國、意大利、白俄羅斯、摩爾多瓦、南韓和中國大陸。

全國生態日2026：「香港山水．聲舞」一日音樂節延續篇 日期： 2026 年 9 月 5 日（星期六）

時間：【第一場】下午 3:30 至 下午 5:00

【第二場】晚上 7:30 至 晚上 9:00

地點： 東九文化中心 劇場（The Theatre）

門票： 登記門票（平台將收取港幣 20 元行政費用） 全國生態日2026：學生鄉郊藝文成果分享會 活動將展出青年學生參加全國生態日鄉郊導賞團後的延伸藝術作品，並由學生代表親身分享見聞與創作理念，展現新世代傳承與守護鄉郊生態的活力。本場次只限受邀相關學校及機構。