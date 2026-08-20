雀巢香港再次夥拍聖雅各福群會　提升長者對骨骼健康的關注 免費為500名長者提供防跌、均衡飲食、骨骼關節健康活動

香港人口老化問題嚴峻。根據政府統計處推算，到2046年，65歲或以上人口將佔總人口約36%，即每三名香港人中便有一名長者。隨著年齡增長，骨質疏鬆、關節退化及肌力流失等問題愈趨普遍，影響長者的活動能力及生活質素。「預防跌倒」更是長者常見的健康議題，根據香港衞生署的數據，65歲或以上長者的受傷事故中，約四分之三與跌倒有關，而教育長者均衡營養及適當運動，維持骨骼及肌肉健康減低跌倒風險，尤為重要。 有見及此，雀巢香港與聖雅各福群會今年再度攜手，第二年推出長者活力計劃。今年的計劃以「穩步有營」為名，免費為500名長者提供預防跌倒、均衡飲食、骨骼關節健康活動，透過營養講座及防跌運動班，協助長者建立健康生活習慣，提升對骨骼及關節健康的認識，實踐健康樂齡。

營養與運動雙管齊下 促進長者健康 「穩步有營」長者活力計劃（下稱計劃）已於今年8月初開始，直至同年12月，並於聖雅各福群會旗下的四間長者中心推行，服務地點涵蓋中西區、灣仔區、深水埗區及荃灣區。計劃內容包括： • 骨骼健康營養講座：由營養學家分享均衡飲食、營養攝取及閱讀營養標籤等實用知識，提升長者自身的健康管理能力。 • 防跌運動班：由專業體適能導師帶領，以橡筋帶及按摩球等輔助工具訓練長者的下肢肌力、平衡力及協調能力，鼓勵他們建立恆常運動習慣。

計劃預計惠及500名長者，期望提升參加者對均衡飲食及骨骼關節健康的認識，並關注自己的整體健康狀況。 攜手邁向健康活力人生 有參加者分享指計劃協助釐清飲食及運動上的錯誤觀念，讓他們更有信心進行適合的運動與正確飲食。灣仔長者地區中心參加者伍太表示，透過體適能導師的指導，明白到以安全方式堅持運動習慣，就能提升骨骼強度以及整體健康狀況，並對於社區上有機構支持及推動這類活動感到開心，「計劃讓我有機會學習更多有關骨骼關節健康及預防跌倒的實用知識，對日常生活很有幫助。」另一位參加者林女士則表示計劃課程非常實用：「透過營養講座和防跌運動訓練，可了解如何透過均衡飲食和適當運動照顧身體，也更有信心建立健康生活習慣。」

社商攜手推動樂齡健康 共創社會價值 雀巢香港董事總經理張勐先生表示：「作為一家全球領先倡導營養、健康及幸福生活的公司，雀巢一直致力透過核心專長，回應消費者不同人生階段的營養需要。我們深信企業除了創造業務價值外，亦應以『創造共享價值（Creating Shared Value）』為念，為社區帶來長遠正面影響。繼去年一同舉辦『動』得有『營』計劃，我們很高興今年再次與聖雅各福群會合作推出『穩步有營』長者活力計劃，結合營養教育及健康生活推廣，支持本港長者提升健康管理能力及生活質素。期望透過跨界別合作，推動樂齡健康，與社區攜手建構更健康、更具活力的未來。」

聖雅各福群會副總幹事吳雯賢女士表示：「隨著人口老化，社會對長者健康支援及預防教育的需求日益增加。感謝雀巢香港有限公司再度支持本會的長者服務，透過『穩步有營』長者活力計劃的營養講座及防跌運動班，提升參加者對骨骼、關節健康及跌倒預防的認識，鼓勵他們及早建立健康生活習慣。聖雅各福群會一直重視提升長者的自我察覺意識，未來我們將繼續努力，與社會各界攜手，讓更多長者接觸正確的營養及運動資訊，締造健康的晚年生活。」