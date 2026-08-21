領展於順利商場推出跨代共融設施 讓社區支援服務更貼近居民生活

領展資產管理及區域中心董事總經理范世牧（中）、香港交易所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英（右二）、基督教家庭服務中心助理總幹事陳鳳雯（左二）、香港基督教服務處總幹事翟冬青（左）及香港社會服務聯會業務總監譚穎茜（右）主持順利商場跨代共融設施開幕儀式。

隨着香港人口持續高齡化，照顧者對支援服務的需求亦日益增加。項目除了服務長者外，亦特別關注照顧者需要，提供實用資訊、社區資源及支援網絡，協助他們連繫所需服務，同時促進鄰里互助，建立更完善的社區支援網絡。

作為領展首個跨代共融設施試點項目，該處為居民、照顧者及家庭提供便利的社區空間，方便他們獲取社區資訊、參與健康活動及連繫相關支援服務。

來自領展、香港交易所慈善基金、基督教家庭服務中心、香港基督教服務處、社聯的嘉賓，及社區持份者出席順利商場「齡活資訊站」及「齡動天地」開幕禮。

領展資產管理及區域中心董事總經理范世牧表示:「隨着香港社區需求不斷演變，領展一直探索如何發揮旗下商場的社區平台功能，匯聚各界夥伴力量，為社區創造更大的價值。這項試點體現領展致力發揮社區連繫者的角色，透過將服務及資源帶到居民身邊，支援照顧者的需要，並營造促進跨代交流與互動的共享空間。項目亦是領展『齡活共融計劃』的重要一步，透過主動資產管理及跨界別合作，致力建設跨代共融、宜居共享的社區 。我們衷心感謝香港交易所慈善基金、社聯及各合作社福機構的支持，並期待與更多夥伴攜手合作，共同建設更共融的長者友善社區。」

領展「齡活共融計劃」涵蓋長者友善商戶規劃及合作、提升無障礙設施及商場配套、支援社區機構，以及透過策略性夥伴合作，將服務、資源及機會帶到社區之中。領展憑藉資產管理專業，負責設施的規劃及建設，香港交易所慈善基金則提供營運資助。社聯引入跨界別合作，並由基督教家庭服務中心及香港基督教服務處共同營運場內的社區服務及活動:

齡活資訊站

為居民提供社區資訊及支援服務的平台，協助他們接觸所需資源，同時促進鄰里聯繫及社區凝聚力。