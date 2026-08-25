剛果民主共和國伊波拉疫情近百日：疫情迅速蔓延 無國界醫生籲加快及更靈活應對

剛果民主共和國宣布爆發伊波拉疫情至今將近100日，當地累計確診個案已超過5,000宗，逾2,400人死亡，成為該國史上規模最大、死亡人數最多的伊波拉疫情。無國界醫生警告，當地社區仍未獲足夠支援以遏止疫情，疫情持續以驚人速度在社區蔓延。過去一星期，平均約每半小時便錄得一宗伊波拉病死亡個案。組織指出，必須立即加強對受疫情影響社區內醫護人員及社區領袖的培訓，以改善個案偵測、轉介及感染防控措施。 無國界醫生國際主席賈維德醫生（Dr. Javid Abdelmoneim）表示：「這場疫情持續蔓延，應對工作已追不上病毒擴散的速度。治療中心對拯救生命仍然至關重要，但應對疫情不能只靠增加病床，還需要更有效地及早發現個案、為病人及其密切接觸者提供安全隔離，以及加強對醫護人員的支援。前往現有醫療設施求醫的病人亦必須受到保護，避免受感染。最重要的是，應對機制必須與社區共同建立，而非在欠缺社區參與下制定。」

與社區領袖合作應對疫情 位於伊圖里省（Ituri）德羅德羅（Drodro）附近的羅奧（Rho）流離失所者營地居住着近5萬人，人口極為密集。當地社區領袖一直與無國界醫生合作，鼓勵出現病徵的人及早接受檢測、隔離及治療，同時推廣感染防控措施，以減低社區傳播的風險。這種合作模式有助遏止該營地的疫情擴散，並減少死亡個案。 營地內的社區領袖盧馬尼（Ezrome Kiza Lumani）表示：「我們了解自己的社區，也知道如何接觸居民。當伊波拉疫情來襲時，我們沒有等待，而是與各個家庭溝通，聆聽他們的憂慮，並鼓勵出現病徵的人盡快求醫。我們在阻止疫情擴散方面發揮着關鍵作用。」

營地內另一名社區領袖馬特索（Emery Guba Mateso）亦鼓勵居民及早求醫。他的兒子早前因伊波拉病去世，其後他自己亦受感染並康復。他說：「作為一名伊波拉病康復者，我想向社區傳達一個訊息：一旦出現病徵，便應盡快求醫，因為越早接受適切治療，康復的機會便越高。」

深入社區提供支援 自疫情正式宣布爆發以來，剛果民主共和國有超過6成伊波拉病死亡個案發生在治療中心以外，且往往遠離治療中心。這意味着許多人在未有接受醫療護理的情況下，於家中或社區內離世，而病毒亦在個案被發現前持續於社區傳播。令人憂慮的是，個案數字在疫情中心伊圖里省以外的地區亦迅速上升。其中北基伍省（North Kivu）的死亡情況尤為嚴重，而民眾對疫情應對工作亦高度不信任。 無國界醫生伊圖里省緊急項目經理紐波特（Trish Newport）表示：「隨着一些過去甚少或完全沒有伊波拉病應對經驗的地區出現個案，我們迫切需要受過相關培訓的醫護人員。他們不僅要在治療中心工作，亦要直接在受影響社區提供支援。」

在北基伍省貝尼（Beni），無國界醫生一直致力將應對工作延伸至社區。透過支援同時提供一般醫療服務的現有醫療設施，病人可以更快獲得有系統的對症治療，而這些一般醫療護理對挽救生命亦同樣重要。放眼剛果民主共和國整體疫情應對工作，各方必須採取更多措施，確保人們能在接近居所的地方獲得所需護理。

紐波特續說：「醫護人員及社區領袖需要接受培訓，以協助及早識別個案、安全轉介病人、加強感染防控措施，並保護自己及他人免受感染。世界衛生組織、其他聯合國機構、包括無國界醫生在內的人道組織，以及剛果民主共和國衞生部，必須立即擴大相關培訓及支援工作。」 目前，無國界醫生正在伊圖里省、北基伍省、南基伍省（South Kivu）、喬波省（Tshopo）及上韋萊省（Haut-Uélé）展開應對工作。團隊在受影響地區運作六間伊波拉病治療中心及多個隔離病房，合共提供超過400張病床，約佔整體應對工作病床總數的三分之一。目前有超過1,400名無國界醫生人員參與應對工作。自疫情爆發以來，團隊已接收超過2,000名病人，其中逾800人確診感染伊波拉病。