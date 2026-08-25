深科技不只靠科研　黃秉修：香港要把「端到端」創科鏈做得更強

在全球城市競逐深科技投資、人才和企業落戶之際，香港科技園公司行政總裁、香港大學工程學院傑出校友黃秉修（Terry Wong）認為，香港的真正優勢並非來自單一政策或一所大學，而是逐步成熟的「端到端」創科鏈：由頂尖科研、成果轉化、初創培育，以至知識產權保障、融資和全球市場連接，各個環節能夠相互配合。 黃秉修出席香港大學工程學院於8月22日舉辦的首屆「未來研創對話 2026」。論壇以「深科技創變，從大灣區連接全球」為題，邀請政府、產業、科研及創科園區代表，討論香港如何加快科研成果商品化，並在大灣區創新生態中發揮更大作用。旨在搭建跨界平台，匯聚政府、產業、科研及創新園區領袖，共同探討加速深科技由實驗室走向市場的進程，推動香港及大灣區創科生態圈持續發展。此舉亦體現學院積極對接國家「十五五」規劃綱要、助力香港建設國際創科中心的決心。

他指出，香港擁有五所全球百強大學，科研基礎雄厚，但科研成果要走出實驗室，仍需要完整的轉化過程。科技園公司累積逾二十年培育初創企業的經驗，香港的孵化網絡亦日趨成熟，能協助大學技術逐步形成產品，再走向本地、內地以至國際市場。香港同時具備普通法制度、知識產權保障和成熟資本市場，近年種子基金及風險投資對科技項目的興趣亦不斷增加，令不同階段的企業有更多融資選擇。

香港科技園公司行政總裁黃秉修先生

「我對香港很有信心，因為整個 full cycle、end-to-end 的鏈條正愈來愈成熟。」黃秉修說。這套生態的價值，在於研究者毋須單獨摸索所有環節；大學、園區、企業、投資者、政府及專業服務機構可以各自發揮所長，共同縮短科研成果由概念驗證走到市場的距離。香港作為大灣區與全球市場之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，其不可替代之處正是能把國際規則、資金和市場網絡，與區內科研及產業能力接合起來。 面向下一階段，黃秉修認為香港需要聚焦具備科研和產業基礎的重點領域，包括生命健康科技、人工智能、機械人、微電子、綠色能源及綠色科技，並持續投放資源。然而，研究能力只是起點，香港仍須加強商品化和市場拓展，孕育更多具規模、具競爭力的科技企業。當成功企業和人才逐漸集聚，便能形成正向循環，進一步吸引外地人才、技術和資本來港合作。

回顧在港大工程學院受訓的經歷，黃秉修表示，至今最常運用的是「系統思維」。工程訓練讓他學會把複雜問題拆解，理解不同部分的關係、互動和相互影響，再構建整體解決方案。這套思考方式同樣適用於香港創科發展：生態系統不是完成一個環節後才處理下一個環節，而是多個持份者需要同時協作，任何單一機構都無法獨力令整個系統成功。

專題討論一 連接實驗室與產業：大灣區企業與政府視角

對有志投身深科技創業的年輕人，黃秉修提出兩個方向。第一，要在自身專業領域建立深厚能力，同時保持開放和多元思維，主動吸收其他學科的知識；第二，要走出自己的研究範圍，與企業家、投資者、監管機構、導師及其他持份者連結，了解社會和市場真正面對的問題。他在論壇上說：「年輕人除了專注於自身的專業領域外，更要開闊視野。多主動了解科學園的資源，積極與企業家、各領域專家及持份者對接，精準掌握市場需求，將創新構想轉化為具商業價值的成果。」

深科技創業需要科學家的專注，也需要跨界合作的能力。黃秉修提醒，最先進的技術不等於最合適的解決方案；創業者必須理解整條價值鏈，反覆與市場和使用者對話。當科研深度、系統思維和對外連結三者結合，香港的科研優勢才有機會轉化為更多具全球影響力的企業。