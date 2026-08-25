哈林籃球隊100週年環球慶典暨社區關懷行動 – 樂善堂王仲銘中學校園互動日

被譽為「籃球魔術師」的哈林籃球隊今年迎來創隊百年里程碑，並展開全球巡演盛大慶祝。籃娛亞洲於此歷史時刻，成為哈林籃球隊未來5年的中國賽事獨家營運夥伴。哈林籃球隊特別安排兩名核心球員—「火炬」Cherelle “Torch”George 與「水花」Mark“Splash”Blount 到訪香港。在九龍樂善堂的穿針引線下，「火炬」與「水花」，於8月23日(星期日)下午到訪樂善堂王仲銘中學與學生及基層兒童互動，傳遞哈林籃球隊百年來的核心信念 —「以籃球帶來無限歡樂，傳承跨世代驚喜與正能量」。

活動反應熱烈，超過140位來自樂善堂王仲銘中學、社會房屋、樂善堂李賢義少數族裔支援中心及鄰近學校的學生及基層家庭參與。哈林籃球隊兩位球員—「火炬」與「水花」向現場學生及參加者分享他們的成長經歷。學生及現場小朋友都十分積極地向兩位籃球員發問，希望了解他們更多，氣氛十分融洽。活動上舉行捐贈儀式，感謝中國香港籃球總會贈送運動用品購物券予九龍樂善堂，由中國香港籃球總會執行委員會主委劉穎豪先生代表致送，九龍樂善堂2024年度主席兼現任副司庫莫文韜先生MH代表樂善堂接受。哈林球員亦準備了簽名哈林特別版籃球予樂善堂王仲銘中學，慶祝男子隊本學年升上第一組別(D1)。

兩位籃球員「火炬」與「水花」與學生及小朋友進行籃球互動，表演他們精湛的球技，展現哈林籃球百年間不變的娛樂性與運動精神，激發學生及基層兒童對籃球的熱情，哈林籃球透過哈林招牌招式教學，打破語言與背景隔閡，為參加者帶來難忘的哈林式快樂體驗。學生及小朋友都目不暇給，十分盡興。兩位籃球員更試食中式冰糖葫蘆和糖畫及少數族裔家庭準備的泰國糕點。

九龍樂善堂會繼續與不同界別團體合作，連繫地區資源，發揮協同效應，為學生及基層家庭舉辦更多不同活動，帶來不同體驗，提升生活質素，共建和諧社區。