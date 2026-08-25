恒生大學歡迎逾2,500名本科新生 鼓勵新生開拓無限潛能

香港恒生大學於8月24日舉辦迎新日，歡迎逾2,500名一年級及高年級本科新生加入恒生大學大家庭，並正式展開一系列迎新活動。今年迎新日以「承恒 — Belong and Beyond」為主題，寓意師生彼此扶持、緊密連繫與傳承大學精神，共同建立充滿歸屬感的大學社群；同時鼓勵新生勇敢迎接挑戰、突破界限，開展精彩而充實的大學生活。

恒生大學副校長（教學及學生體驗）符可瑩教授在迎新網頁撰文，歡迎新生加入恒生大學大家庭，並介紹大學「博雅＋專業」的教育理念。她強調大學致力追求學術卓越，亦重視全人發展，透過融合生活與學習的住宿書院系統、互動小班教學、緊密的師生關係、領袖培訓及多元化體驗式學習等，培育學生在知識、個人成長與社會參與等方面的全面發展。符教授又表示：「大學生活不僅是取得學位，更是一段探索、學習與蛻變的旅程。鼓勵同學以好奇心、信心和開放的態度迎接各種機遇，勇於走出舒適圈，善用大學提供的支援與資源，在恒生大學發掘個人潛能，開創屬於自己的精彩未來。」