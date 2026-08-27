沉浸式五感體驗港式海洋文化 「閱海造物」非遺創意領袖生成果展 青年創意活化12項非遺

提及「非物質文化遺產」（非遺），大家或會聯想到歲月沉澱與古老技藝。然而，由非物質文化遺產辦事處主辦、蒲窩青少年中心籌劃的「閱海造物」非遺創意領袖生成果展，卻展現了截然不同的青春活力。今次展覽招募了30名來自不同學科的大專生，深入探索12項本港非物質文化遺產項目，將傳統漁民生活智慧及海洋文化轉化為具現代互動感的創意展品，供公眾參與及觀賞。

跨界創意碰撞 五感沉浸體會漁民智慧

今次展覽摒棄了傳統靜態展示，結合視覺、聽覺及嗅覺三大感官特點，務求為參觀者帶來多維度的沉浸式體驗。在視覺上，展場設有模擬養蠔棚裝置，以藝術形式重現后海灣獨特的養蠔文化，同時配以大型立體裝置，透過光線折射展現鹽粒結晶，映照香港數千年的鹽業歷史；聽覺與嗅覺方面，市民不僅能現場收聽水上人獨特的「嘆歌」旋律，細味其專屬的音樂節奏與情感，更能透過專屬聞香瓶，親身體驗青年創作人融合現代香水技術所調配出的濃郁蝦醬風味，以創新感官手法打破大眾對傳統非遺的刻板印象。