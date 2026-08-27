沉浸式五感體驗港式海洋文化 「閱海造物」非遺創意領袖生成果展 青年創意活化12項非遺

提及「非物質文化遺產」（非遺），大家或會聯想到歲月沉澱與古老技藝。然而，由非物質文化遺產辦事處主辦、蒲窩青少年中心籌劃的「閱海造物」非遺創意領袖生成果展，卻展現了截然不同的青春活力。今次展覽招募了30名來自不同學科的大專生，深入探索12項本港非物質文化遺產項目，將傳統漁民生活智慧及海洋文化轉化為具現代互動感的創意展品，供公眾參與及觀賞。
跨界創意碰撞 五感沉浸體會漁民智慧
今次展覽摒棄了傳統靜態展示，結合視覺、聽覺及嗅覺三大感官特點，務求為參觀者帶來多維度的沉浸式體驗。在視覺上，展場設有模擬養蠔棚裝置，以藝術形式重現后海灣獨特的養蠔文化，同時配以大型立體裝置，透過光線折射展現鹽粒結晶，映照香港數千年的鹽業歷史；聽覺與嗅覺方面，市民不僅能現場收聽水上人獨特的「嘆歌」旋律，細味其專屬的音樂節奏與情感，更能透過專屬聞香瓶，親身體驗青年創作人融合現代香水技術所調配出的濃郁蝦醬風味，以創新感官手法打破大眾對傳統非遺的刻板印象。
蒲窩青少年中心董事蔡德昇表示，以往非遺活動多吸引歷史或文化系青年，但今次計劃吸引了設計、音樂甚至商科學生參與。青年們以「以心比心」的角度出發，認為傳統展覽太過靜態，因而主動構思織魚網、香水聞香及智慧卡掃描語音等互動元素。「年輕人希望自己能親手觸摸、親身體會，唯有真正落手做，非遺的技藝才能深刻印在腦海中。」蔡德昇指出，這種創新手法成功讓傳統文化走向現代市民，讓非遺得以繼續傳承。
重現后海灣水下世界 《留·浮生》還原漁民智慧
參展學生代表Thomas介紹其作品《留·浮生》時表示，靈感來自后海灣的養蠔過程。由於海水混濁，一般人只能看見海面上的竹棚或市場上的蠔肉，無法一睹水下長達三至五年的養殖狀態。他特意前往后海灣收集魚網絲與蠔殼，克服材料重量與結構限制，歷時數十個小時打造出透視效果的裝置，讓市民幻想蠔隻在水底的真實生活景象。
師傅與青年雙向交流 保育在地文化根基
香港少數龍舟維修師傅吳家文先生亦親身參與指導，分享傳統柚木龍舟維修工序。他坦言，傳統龍舟正面臨擺放空間不足及配套缺乏等傳承挑戰，深切希望能保留香港本土製造的傳統龍船與文化歷史。在與年輕人的合作中，吳師傅被青年人的好奇心與熱情打動，雙方建立起深刻信任。這項計劃不僅讓大專生理解到傳統技藝的價值，更為本港文化保育注入了生生不息的新鮮血液。