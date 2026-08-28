童軍知友社與城市女青年商會合辦之「Dream爆職場 展裔飛揚」圓滿落幕！「打破界限、勇敢追夢 」助力非華語女青年規劃未來

童軍知友社多年來與城市女青年商會攜手合作，致力為青少年提供多元化服務，服務範疇涵蓋親子教育、青年生涯規劃，以至跨境交流與工作體驗，一直陪伴青少年成長。今年，雙方聚焦非華語女青年的生涯發展需要，透過一系列體驗活動，協助她們拓闊視野、建立自信、規劃未來。 作為計劃的頭炮活動，「Dream 爆職場 展裔飛揚」開幕禮暨面試技巧及儀容講座於4月19日圓滿舉行，吸引超過100名參加者，包括非華語女學生、友師及嘉賓。活動榮幸邀請到油尖旺區議會委任議員 Ms. Aruna Gurung 擔任主禮嘉賓，為計劃揭開序幕。

童軍知友社多年來與城市女青年商會攜手合作，致力為青少年提供多元化服務，服務範疇涵蓋親子教育、青年生涯規劃，以至跨境交流與工作體驗，一直陪伴青少年成長。今年，雙方聚焦非華語女青年的生涯發展需要，透過一系列體驗活動，協助她們拓闊視野、建立自信、規劃未來。 作為計劃的頭炮活動，「Dream 爆職場 展裔飛揚」開幕禮暨面試技巧及儀容講座於4月19日圓滿舉行，吸引超過100名參加者，包括非華語女學生、友師及嘉賓。活動榮幸邀請到油尖旺區議會委任議員 Ms. Aruna Gurung 擔任主禮嘉賓，為計劃揭開序幕。

性格探索．性格透視工作坊 為幫助非華語女青年規劃生涯，計劃舉辦了「性格透視工作坊」，讓參加者認識自己的性格、價值觀及行為模式，並了解不同性格在職場中的優勢。參加者亦透過工作坊與性格相近的友師配對，為未來活動作好準備，邁出生涯探索的第一步。

探訪獨居長者及派飯活動 計劃安排學參加者與友師到藍田區探訪獨居長者，並進行上門派飯活動。讓非華語女青年親身參與社區服務，為長者派發熱飯並與他們互動交流。參加者從中體會到關懷與付出的意義，亦加強了與社會的聯繫，實踐「同行成長」的精神。

第32屆國際教育及職業博覽展覽 參加者與友師一同參觀第32屆國際教育及職業博覽展，讓她們接觸來自不同國家及地區的教育機構與企業代表，了解升學及就業資訊。參加者主動查詢入學要求及行業前景，并且與友師交流意見，對未來路向有更清晰的規劃。

閉幕禮暨學習成果分享會 過去三個月，二十多名非華語女青年參與了一系列生涯規劃活動，包括面試技巧及儀容講座、性格透視工作坊、義工探訪及升學就業展覽。透過多元化的體驗與培訓，參加者不僅深化了自我認識，加強與社區的聯繫，更掌握了生涯規劃的知識與技巧；同時，透過友師配對，進一步豐富了她們的人生閱歷，為未來升學及就業做好準備。

「Dream 爆職場閉幕禮暨學習成果分享會」於7月19日圓滿落幕，吸引超過80名參加者，包括學員、友師、嘉賓及合作機構代表。學員們向嘉賓及友師分享她們當中的得著，自信展示成長蛻變。活動更有幸邀請到九龍城區區議員 Dr. Rizwan Ullah, MH, JP 到場勉勵，以及 2025 優秀教師選舉創新教學組得獎者 Ms. Vivian Kaur 分享自身成功經驗。 閉幕不是終點，而是這群非華語女青年「展裔飛揚」的起點。主辦機構期望透過是次計劃，讓更多非華語女青年獲得啟發，勇敢追夢，在社會中綻放光芒。

活動成效 「Dream 爆職場 展裔飛揚」計劃共吸引逾百名非華語女青年、友師及嘉賓參與。參加者透過多元培訓與體驗，提升了自我認識、職場技能及社區連結，為未來升學就業奠定基礎，獲社會各界正面評價。 城市女青年商會 城市女青年商會(JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL CITY LADY, 又名JCI CITY LADY) 為國際青年商會中國香港總會屬下二十一個分會之一，是一個以中文為法定語言的全女會。成立於二零零七年，秉承青商的宗旨，圍繞青商四大發展機會，推出不同類型的工作計劃，讓會員從參與籌組工作計劃的過程中學習，向多方面發展，同時亦積極參與各分會、總會，以至社會活動，增廣個人，以至分會的接觸層面，用行動實踐「服務社會、訓練自己」的青商精神。城市女青年商會歡迎每一位充滿熱誠與幹勁的女士參與，同心努力，發掘所長，讓城市女青年商會茁壯成長的同時，更走出社會，回饋社會。

城市女青年商會網頁 https://www.jcicitylady.org.hk 香港童軍總會童軍知友社 童軍知友社是香港童軍總會的屬會，並獲政府資助，提供多元化青少年服務，促進青少年個人之成長、自一九六九年成立以來，童軍知友社致力鼓勵本社會員在日常生活中，恪守童軍處世原則。「創造有利條件，協助青少年建立自信、貢獻社群」，是童軍知友社的使命。現時服務單位包括兩所位於元朗及九龍灣的青少年綜合服務中心，為17所中小學提供的學校社會工作服務，及以九龍尖沙咀柯士甸道香港童軍中心為基地的綜合教育中心。