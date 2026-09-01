惜食香港運動「咪嘥嘢食店」計劃主辦 「識煮惜食」廚神爭霸戰即日起接受報名 召集綠色廚神　以創意廚藝實踐「惜食更滋味」

是次比賽鼓勵參賽廚師善用食材，充分利用食材各個可食用部分（如果皮、菜梗等）預備菜式，並在備料及烹調過程中盡量避免廚餘產生，體現「惜食更滋味」的烹飪理念。參賽廚師可藉此平台展現精湛廚藝與創新概念，同時向公眾及業界展示企業於可持續發展及社會責任方面的承諾，進一步提升品牌形象與市場認受性。

比賽設有「咪嘥嘢食店」組及公開組，兩個組別將分別評審及頒發獎項。各組均設有四個獎項，分別為「惜食卓越大奬」、「永續廚藝影響力大獎」、「巧用食材創意大獎」及「綠色烹飪優異獎」。咪嘥嘢推廣小組委員會召集人黃家和教授，BBS, JP將擔任評審主席，並聯同多位業界專家組成評審團。評審團將以「零廚餘理念」、「可持續性」、「創意」及「可行性及呈現」四大準則，評選出各個獎項得主。

「咪嘥嘢食店」組入圍決賽的參賽者將獲邀於2026年11月28日參加現場烹飪展示及最終評審。獲獎餐廳及其優秀作品除可獲媒體廣泛報道外，亦將獲邀出席於2026年12月於香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮，接受業界嘉許及表揚。公開組獲獎者亦將獲邀出席於2026年12月於香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮接受嘉許及表揚。