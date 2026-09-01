AI與大數據重塑DSE英文教學 仁濟醫院LATTE平台 驅動數字教育

在人工智能（AI）與大數據迅速發展的年代，教育界積極探索科技如何提升教學效能。仁濟醫院董事局近年大力推動AI融入教學，迎接數字教育的趨勢，聯同本地教育科創公司Wiseman Education研發結合AI與大數據技術的香港文憑試（HKDSE）英文閱讀卷專屬平台LATTE（Learning Assessment Teaching Technology for Excellence）。平台獲優質教育基金（QEF）「電子學習配套計劃」（eLAFP）資助，先由仁濟醫院屬下六間中學率先試行，現已透過香港教育城（EdCity）全面開放予全港中學訂閱。 平台核心：自動批改 精準掌握學習進度

仁濟醫院董事局教育部經理黃偉傑表示，英文科教學面對「批改耗時、弱點難定位、練習無針對性」三大痛點：「LATTE平台的核心功能，能透過AI自動批改及大數據分析工具，精準掌握每名學生的學習進度，優化『學、評、教』效率，讓老師能減少批改時間，更專注於教學與輔導工作。」 團隊在QEF eLAFP的資助下研發平台，並安排屬下六間中學率先試用。「經過持續優化，LATTE現已正式開放予全港中學使用，希望藉此提升全港中學生的DSE英語閱讀應試能力，開創師生共贏的英語教學新模式。」黃偉傑說。

突破傳統教學 用家大讚高效 作為率先試用LATTE的其中一間學校，仁濟醫院王華湘中學校長文嘉燕及副校長林令怡以「用家」角度，分享試行期間的觀察與體會。兩人均認為，平台讓學生不再只是被動學習，而是能按自己的節奏自主學習；教師的教學工作亦相得益彰。 一、節省批改時間 文校長指，過往老師要人手將歷屆試題分門別類，過程繁複耗時；LATTE平台只需約10秒即可完成分類，並可自由設定試題數目、應考時間和難度，「讓老師可以擁有更多時間投放在學生身上，為他們增強補弱。」

二、能力分析具體化 林副校長表示，LATTE可即時為學生預測成績，並提供清晰的進步指標，點出學生需要留意的題型與弱點，協助他們訂立針對性的學習目標。

三、鼓勵同儕互評 平台利用大數據即時生成數據透視表及可視化結果，呈現全班學生的答題對錯分布，教師可在課堂即時投影，引導學生進行同儕互評（Peer Evaluation）。學生無需再等待老師批改，對他們來說，即時回饋更能刺激學習動機。

AI結合教學經驗 重置「評」的角色 負責項目研發的本地教育科創公司智慧門（Wiseman）總監林靜珊（Sandra）指出，傳統「學、教、評」模式下，學生於「評」之後往往缺乏後續跟進；LATTE將「評」重新定位為教學的起點，讓教師可根據即時數據調整教學策略，大大縮減分析個別學生能力的時間。 考評局官方授權 實戰公開試題目 LATTE 獲香港考評局官方授權於電子平台應用文憑試（DSE）真實歷屆試卷，讓學生可以練習公開試試題，配合平台的強大核心功能，為學與教及學習評估提供全面支援。目前，平台提供逾 100 套涵蓋 DSE 英文科卷一 Part A 及 B1/B2 的分層模擬練習，針對性訓練學生的六大核心閲讀技巧，並配備即時 AI 回饋。高級項目經理陳嘉盈（Vivien）補充，團隊歷經兩年深入籌劃，系統設有嚴謹的數據加密與安全架構，確保學生作答記錄及考評局版權試題均受高度保護，切實保障學生私隱與官方版權。

此外，學生亦可透過平台的「上訴覆核功能」（Appeal）與老師討論AI評分，過程中展現明辨思維與批判能力；文校長和林副校長均表示，這有助學生更清楚了解評分準則，裝備他們應付公開考試。

QEF資助 EdCity開放訂閱 LATTE由優質教育基金（QEF）「電子學習配套計劃」（eLAFP）資助研發，現已上架供全港學校透過香港教育城（EdCity）訂閱使用。全港中學現可登入EdCity「電子學習配套計劃」項目頁面，了解LATTE的詳情及收費方案，並線上申請訂閱或免費試用。 持續優化 拓展中英文科平台 LATTE成效顯著，由仁濟醫院屬下六間中學，發展至推出市場讓全港中學訂閱使用。黃偉傑表示，未來將加強與Wiseman合作，優化平台功能，並為高能力學生設計進階學習路徑，強化自主學習與批判思考能力。他又透露，計劃開發英文科其他卷別及中文科平台，為全港中學文憑試中、英文語文教育提供數碼化解決方案。