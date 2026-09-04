賽馬會平行心間節 2026：結伴心林，喘息再行 連結逾三千名青年及跨界別伙伴 攜手推動身心靈健康

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會平行心間」，於8月23日在啟德AIRSIDE舉辦的年度旗艦活動「賽馬會平行心間節 2026」圓滿閉幕，吸引逾三千名公眾人士參與，當中包括青年、教育界、社福界及其他跨界別伙伴，場面熱鬧。今屆活動以「結伴心林，喘息再行」為主題，鼓勵青年尋找同行夥伴，一同走進屬於彼此的心靈森林，在互相陪伴與支持中重新感受呼吸的節奏，並一步一步，找到繼續前行的力量。 「賽馬會平行心間節 2026」秉持「青年主導」的理念，由青年以講者身份分享見解與故事，並親自策劃及帶領一系列促進身心靈健康的活動。活動內容豐富多元，包括結伴同行主題論壇、青年主導身心靈體驗攤位、青年帶領導賞團、「放空・合作・社」青年共創基金企劃提案簡報暨頒獎典禮以及心林舞台等。活動旨在讓參與者透過交流、體驗與分享，與他人建立連結，在心林中好好喘息，攜手探索及實踐身心靈健康，一同走向更幸福、更有韌性的未來。

賽馬會平行心間節 2026 暨頒獎典禮 「賽馬會平行心間節 2026」暨頒獎典禮由一場結合青年心聲獨白及自彈自唱的表演揭開序幕，透過「迷失」、「找到陪伴」及「一伙同行」三個篇章，娓娓道出青年從迷惘中尋找出路、在陪伴中重拾力量，並成為同行者，將關愛與支持延伸至更多同儕的成長故事。

「賽馬會平行心間節 2026」邀得賽馬會平行心間諮詢委員會召集人周恩惠女士、精神健康諮詢委員會主席林正財醫生, GBS, JP, 及教育局首席助理秘書長（特殊教育）李慧冰女士擔任主禮嘉賓。

賽馬會平行心間諮詢委員會召集人周恩惠女士於「賽馬會平行心間節 2026」暨頒獎典禮上致歡迎辭，分享香港賽馬會一直致力推動青年身心靈健康，並期望透過「賽馬會平行心間」凝聚青年力量。她向青年寄語：「你們不只是活動的參加者，更是改變的創造者。你們是可以Make a change，亦讓我們看見，青年不只是需要被幫助，而是有能力成為支持他人、陪伴他人同行的力量。」

精神健康諮詢委員會主席林正財醫生致開幕辭時表示：「希望『賽馬會平行心間』在香港賽馬會的支持下能夠繼續前行，並期待各非政府組織、校長及老師繼續攜手，為青年創造一個讓他們樂於分享、交流與表達內心感受的空間，在成長路上給予支持與陪伴，與青年同行。」 精神健康諮詢委員會主席林正財醫生及賽馬會平行心間諮詢委員會召集人周恩惠女士向計劃參與學校頒發「賽馬會平行心間全校心健領航大獎」、「賽馬會平行心間學會創新實踐大獎」、「賽馬會平行心間共創空間大獎」及「賽馬會平行心間身心健康先鋒大獎」四大獎項，嘉許學校過去一年分別透過建立青年主導文化、推行學會創新活動、打造校園喘息空間，以及推廣身心健康自我管理，促進學生身心靈健康和校園整體福祉。

香港教育局首席助理秘書長 (特殊教育) 李慧冰女士於開幕辭中表揚活動貫徹「青年主導」的精神：「由籌劃到執行，青年人都親身積極參與。這項安排既賦予青年人力量，讓他們從服務的受眾，蛻變為精神健康的『倡議者、設計者、以及同行者』，亦確保了相關服務能切合他們的真正需要和喜好，攜手構建一個以青年為本的友善支援環境。」李慧冰女士同時向44間2025/26年度的「賽馬會平行心間」計劃參與學校的代表頒發「平行心間學會獎狀」，肯定他們過去一年為推動校園身心靈健康所作出的努力與貢獻。

結伴同行主題論壇｜推動「青年為朋輩」支持文化 每一位曾經被陪伴的青年，都有機會成為陪伴他人的同行者。本屆「賽馬會平行心間節 2026 - 結伴同行主題論壇」以「青年為朋輩（Youth for Peers）」為核心，透過三場專題討論，匯聚青年、教育界、社福界及不同持份者，共同探討如何透過青年賦能、跨代協作及人才培育，營造更具包容性與持續性的青年身心靈健康環境。 首場主題論壇以「由青年出發：推動『青年為朋輩』的身心健康新力量」為題，邀請到精神健康諮詢委員會青年委員自薦計劃委員張浩原先生，及來自賽馬會平行心間青年諮詢委員會成員、賽馬會平行心間（校園）參與學校青年代表分享親身經歷，講述平行心間如何賦能青年，支持他們由服務使用者，蛻變為身心靈健康創新方案的共創者，以及校園與社區健康環境的營造者。他們亦分享了如何運用自身經驗，透過青年參與設計及推動身心靈健康計劃，促進青年主導的文化，打破社會對身心靈健康議題的隔閡，攜手建立一個更開放、具同理心且互相支持的社群。



第二場主題論壇以「讓青年領航：青成共創身心健康」為題，邀請了教育界、社福界及家長等計劃參與代表分享經驗，探討家長、教師、校長及社工等值得信賴的成年人，如何透過「青年為朋輩」的身心靈健康支援模式，與青年建立夥伴關係，共同推動身心靈健康。

第三場主題論壇以「培育新一代青年精神健康人才」為題，邀請計劃青年同工代表分享實踐經驗，探討如何培育新一代青年精神健康人才，裝備他們所需的知識、技能、信心及專業素養，藉此推動「青年為朋輩」的支援文化，凝聚社區力量，共同促進青年身心靈健康。

青年帶領導賞團｜來一趟心林之旅 由「賽馬會平行心間」計劃參與青年代表親自帶領的沉浸式導賞團，透過分享自身的成長及求助歷程為主線，帶領參加者走訪四個平行心間展區，體驗「全天候身心靈支援」服務。導賞先由「賽馬會平行心間（校園）—中學」開始，了解青年如何由參與者成長為校園身心靈健康活動的策劃者；其後走進「賽馬會平行心間（社區）」，體驗青年如何從輕鬆的小組活動如「解憂手搖店」中，調配出屬於自己的偏好人生，並且獲得朋輩支援及陪伴，找到自己最重視的價值；再到「賽馬會平行心間心理e療站」，認識青年如何從線上隨時隨地獲得專業的心理治療支援；最後來到「賽馬會平行心間（校園）—小學」，探索如何透過支援家長、教師及照顧者，攜手陪伴兒童健康成長。

青年主導身心體驗攤位｜留一天與青年喘息 「賽馬會平行心間節 2026」設有19個由「賽馬會平行心間」計劃參與青年主導的身心靈體驗攤位，透過輕鬆有趣的互動體驗，鼓勵參加者關注自己和身邊人的身心靈健康，並學習在日常生活中照顧相關需要。

「放空・合作・社」青年共創基金｜企劃提案及公眾投票 「賽馬會平行心間」特別推出「放空・合作・社」青年共創基金，投入額外資源支持青年將基金第一階段的身心靈健康創新企劃進一步升級，為社區帶來更大的影響。在「賽馬會平行心間節 2026」活動當日，8隊入圍的青年企劃團隊更於現場進行提案簡報，向基金評審委員會闡述企劃的理念及如何回應社區身心靈健康需要，最終由《每日照顧簿簿2.0》、《接住自己》以及《人格拍賣會 2.0》 獲得評審團肯定，奪得「創意起點．心間實踐獎」及港幣$50,000加碼基金。

此外，各團隊亦於活動中展示企劃海報，供公眾參觀及投票，共同見證青年以無限創意與實際行動回應社區的身心靈健康需要，推動更多青年主導的社區行動，最終由《「囉囉攣」青年主導展覽》榮獲「最受公眾歡迎獎」及港幣$30,000加碼基金。

心林舞台｜結伴同行，展現青春力量 「賽馬會平行心間節 2026」期間，來自不同「賽馬會平行心間」專屬空間的青年組成不同隊伍登上「心林舞台」，透過一連串精彩的街頭表演、樂隊演出、舞蹈及跳繩表演，與現場觀眾共同感受青春能量，並鼓勵大眾關注身心靈健康。青年在共同創作與演出過程中互相支持、彼此連結，並將「結伴同行」的精神與正向能量傳遞至社區。

賽馬會平行心間流動車｜打造移動中的心靈空間 去年大受歡迎的「賽馬會平行心間流動車」再度登陸「賽馬會平行心間節2026」。流動車以「平行心間」社區空間為藍本，將溫暖舒適的心靈空間帶到活動現場，為青年參加者與同行夥伴打造一個可隨處停駐的社區心靈角落。眾人得以在繁囂鬧市中稍作喘息，放慢步伐，親身體驗「環境營造」對提升身心靈健康的重要。

《心間漫遊》成果展｜以社區探索連結身心靈 「賽馬會平行心間節2026」活動現場設有《心間漫遊》成果展，介紹「賽馬會平行心間」最新出版的《心間漫遊》，並展出早前參加者完成打卡任務的活動照片，以分享青年探索社區與情緒之間連繫的體會與得著，藉此鼓勵青年在忙碌中放慢腳步，感受社區帶來的連結與溫度，跟同行夥伴一起發掘生活中的小確幸。



「賽馬會平行心間節 2026」以「青年友伴」為起點，今屆活動最後在逾三千名公眾人士的積極參與及支持下圓滿舉行，閉幕禮由四位計劃中的青年諮詢委員會成員帶領，透過獨白及音樂表演，分享加入「賽馬會平行心間」後的成長與轉變，再度呈現青年主導及同儕支持的溫暖力量，展望「青年連結社區」的新篇章。未來，「賽馬會平行心間」將繼續以「青年為朋輩（Youth for Peers）」為方向，與青年同行，讓更多青年在獲得支持的同時，也能成為陪伴與支持他人的力量，共同推動更具同理心及包容的身心靈健康文化。