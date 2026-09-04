「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽進入倒數半個月！必看展品亮點與參觀攻略

展覽分為六個環環相扣的單元，呈現典章嚴明、經濟繁榮、文化包容、軍事強盛的大漢盛世。展品種類豐富多元，涵蓋漢簡、帛書、貨幣、青銅器、金器、玉器、陶俑、餐具及飾物等，生動展現漢代開放創新的面貌。 首個單元「天下一統」以漢代的政治制度與疆域開拓展開序幕，亮點展品為「失亡傳信冊（一套十一件）」及「中山內府」銅鈁。珍貴的懸泉漢簡見證漢代對傳遞公文的嚴格管理；「中山內府」銅鈁銘文中所記載的容量與重量，則印證漢代的度量衡制度。

第二單元「貨殖天下」匯聚豐富多樣的農業與貨幣文物，焦點展品為「彩繪陶牛」與「五銖錢」。「彩繪陶牛」形態逼真，既是西漢貴族餐桌上的上等食材，也象徵宮廷運物牛車，反映漢代畜牧與農業之發達。而漢代的五銖錢是中國歷史上流通時間最長的貨幣，展覽中不僅能一睹香港出土的五銖錢，還能欣賞新疆維吾爾自治區博物館藏的龜茲五銖錢。該種錢幣鑄造精良，外型仿照漢代五銖錢的圓形方孔，正面鑄有漢文篆書「五銖」二字，背面則鑄有龜茲文字。繁榮的貨幣經濟為漢王朝奠定雄渾國力。

第三單元「天人合一」聚焦漢人的思想領域，詮釋漢代從奉行「無為而治」的黃老之學走向獨尊儒術的思想轉變，以及漢人對自然與生命的哲學探索。展出的《儀禮》木簡是西漢經書的完整書冊，彰顯古代社會的秩序與倫理觀念。另外，造型精絕的「五連枝青銅燈」以樹形為設計，蘊含漢代盛行的「升仙」寄託，充分體現漢人事死如生的喪葬觀念。

第四單元「鼎新鑄範」聚焦科技範疇，展示漢代在醫學、紡織、建築與天文等領域的非凡成就。展品中的多款陶倉樓中，以「七層連閣式彩繪陶倉樓」最為矚目。七層高的主樓與挺拔的附樓之間有閣道相連，精妙的構造反映漢代社會嚮往居住高樓成仙的祈望。香港李鄭屋漢墓出土的小陶屋，則細緻地還原漢代嶺南農家日常──屋內婦人抱子，另一人在舂米，屋後的矮牆小院則用作圈養牲畜。

第五單元「生活百態」生動展現了漢人的日常面貌，從「銅馬與銅牽馬俑」、「彩繪紅陶撫琴俑」等文物，呈現漢代社會的百姓生活、配飾裝扮、宮廷娛樂、車馬禮制與宴飲風尚。當中，「銅馬與銅牽馬俑」印證了馬匹在漢代社會的重要地位。另外，屬伎樂俑造型的「彩繪紅陶撫琴俑」不但生動呈現出宴席樂手演奏的姿態，更象徵漢代是中國樂舞、雜技、百戲等娛樂藝術蓬勃發展的時期。