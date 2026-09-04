CFSC「在一起‧連繫心靈」慈善支援計劃 凝聚社會力量支援外出不便人士 攜手建立關愛共融社區

基督教家庭服務中心（CFSC）日前舉行「在一起‧連繫心靈」慈善支援計劃啟動禮。啟動禮特別邀請社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生、觀塘區區議員柯創盛先生MH、鄭強峰先生及金堅女士、冠名伙伴K Cash金融科技有限公司執行董事首席營運總監黃卓詩小姐、策略伙伴暨健康大使趙曾學韞教授BBS太平紳士及慈善大使鄭俊弘先生親臨支持。是次計劃目的是為有外出困難人士籌募善款，透過為他們提供肌力訓練、出行輔助工具、交通津貼等不同支援，協助他們改善身心健康，繼而重新連結社區，重拾尊嚴與自主的生活。

啟動禮在充滿笑聲與活力的「千歲活力操」中邁向高潮。經由本會培訓的一班 50+ 教練帶領在場嘉賓、長者、學員及家庭齊齊動起來，當中參與的長者年紀最大的已達82高齡，都身體力行展現「同行」的力量。現場每一個動作、每一聲鼓勵，都提醒我們健康不只是個人的事，更是人與人之間連繫的關鍵。而會場內更設置多個體驗活動，透過不同互動環節，讓參與市民親身了解行動不便人士外出的困難；同時明白只要有支持、有方法、有伙伴同行，每個人都能保持活力、建立自信，繼續參與社區生活，與身邊的人互相關愛，共同創造更溫暖、更共融的社區。

啟動禮上，社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生分享：「人與人之間的連結，不應因年齡、行動力的差異，或環境而中斷，對不少長者而言，身體狀況、環境因素及心理壓力的影響，可能令外出受阻而逐漸減少與社區接觸，甚至產生孤獨感和疏離感。因此，『在一起． 連繫心靈」慈善支援計劃不僅提供出行支援，更希望成為連結長者與社區的橋樑，協助他們重新建立與社區及人際網絡的聯繫，持續提供適切支援，共建關愛共融社區。」

基督教家庭服務中心總幹事梁少玲女士於致辭時分享：「本會希望透過服務及活動的連繫與不同家庭同行，『一個人的改變，始於同行；而一個社區的改變，源於連繫。』當社區中不少長者、殘疾人士、照顧者及有需要家庭，因不同原因而較少參與社區生活。本會期望透過陪伴和支援，可更進一步凝聚社會各界力量，幫助他們重拾信心、重新連結社區。」

政府一直支持長者服務及推動社區共融工作，致力將資源投放於有需要的人士身上。中心明白，要提升長者生活質素，必須回應其迫切需要，而是次出行支援計劃正是重要一環。計劃能夠順利推行，有賴政府、社福機構、企業伙伴及地區持份者攜手合作，讓長者更便捷地參與社區活動、接受服務及維繫社交網絡，同時紓緩照顧者壓力。期望社會各界繼續攜手合作，優化服務及擴展支援網絡，讓更多有需要人士受惠，共同建構更關愛共融的社區。 作為「在一起．連繫心靈」慈善支援計劃的冠名伙伴，K Cash執行董事首席營運總監黃卓詩小姐表示很高興能透過是次合作，支持有需要人士更安全及便利地融入社區生活，透過人與人之間的連繫與關懷，幫助他們重拾信心，重新建立與社區的連結。K Cash致辭中亦提到，「在一起」看似簡單，卻蘊含強大的力量，並強調計劃致力支援社區中有需要的家庭、長者及弱勢群體，並透過實際服務、陪伴與關愛為他們帶來希望和溫暖，而「連繫心靈」正正體現了社會各界攜手同行、互相支持的精神。由於認同計劃理念，因此以冠名伙伴身份全力支持。