四年一度盛事　連結社區力量 街坊齊參與　「2026/27沙田節」盛大舉行

四年一度盛事「沙田節」，將於2026年9月至2027年9月期間舉行，自1986年舉辦首屆沙田節，至今已踏入第10屆。「2026/27沙田節」以「沙田共鳴，你我相連」為主題，由「2026/27沙田節委員會」籌辦一系列活動供社區參與，以介紹沙田區的發展和特色，並加強街坊對社區的歸屬感及培養互助合作精神。
政商社民協作 連繫市民社區
沙田民政事務專員李愷崙女士,JP表示，由區議員及地區領袖組成的沙田節委員會將於為期一年的沙田節統籌各項活動，希望與區內街坊，甚至外區有更多連繫。是次強調政、商、社、民跨界協作，盼有更多不同團體參與。今屆更創作了沙田節主題曲「愛.沙田」，由沙田社區基金贊助，以引發街坊共鳴。
沙田民政事務處會協調跨界協作落實活動，並作為部分活動合辦單位，包括9月19日於沙田公園和城門河舉辦「第十屆沙田節開幕禮暨『沙田共鳴‧你我相連』閃耀城河光影匯」，將配合煙火、投影及音樂，以及瀝源橋全新燈飾，展現沙田區繁華璀璨的面貌，為沙田節打響頭炮。
青創引力市集 推動地區經濟
沙田節委員會主席王槐裕先生, MH補充指，期望透過今屆沙田節推動地區經濟發展活動，例如在開幕禮前後，在沙田公園將一連兩日（9月19至20日）舉辦充滿活力與家鄉情懷的「青創引力市集」，攤位及產品種類繁多。為鼓勵市民踴躍消費，只要惠顧滿指定數目攤檔，即可換領沙田節限量精美紀念品，大家萬勿錯過！歡迎市民在市集及燈光表演後，到訪區內食肆商場，激活商業活動。
多項文化活動 展現城鄉共融
沙田節委員會會長莫錦貴先生, BBS亦指，活動開幕禮節目豐富，大會邀請了傷健歌手、區內學校、社福機構、少數族裔及多個藝術團體演出，展現沙田的活力及社區共融精神。另外，今屆沙田節活動分為「國民教育」、「城鄉文化」、「康樂體育」、「青年創科」和「社區關愛」五大主題。當中，由於沙田是「城鄉共融、新舊交匯」的上佳例子，保留了不少珍貴的歷史建築，如舊鄉事委員會辦公室等，委員會轄下的「城鄉文化工作小組」將於9月25至27日於車公廟舉辦中秋廟會活動，以展現「現代城市」與「傳統鄉村」和諧共存的珍貴特色。
協同區內學校團體 提升國家自豪感
沙田節委員會會長潘國山先生, BBS, MH, JP則表示，為慶祝國慶及中秋節，由9月19日開始，瀝源橋橋樑兩側及橋底拱門均增設燈飾裝置，豐富視覺層次。每晚指定時段將推出融入沙田元素的燈光表演，如單車文化等，亦會於節慶日子配以特別燈光；於9月19至10月4日期間，橋面更會加設「期間限定」水紋燈，投射出充滿沙田特色的動感光影。今屆活動特設「國民教育」主題，委員會成立了「國民教育活動工作小組」，將聯同區內學校和團體，將國家歷史和傳統美德扣連到慶祝活動中。小組正籌辦「沙田節‧中國科技‧築夢未來嘉年華」，期望透過活動讓居民加深對國家的自豪感。