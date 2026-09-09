四年一度盛事　連結社區力量 街坊齊參與　「2026/27沙田節」盛大舉行

四年一度盛事「沙田節」，將於2026年9月至2027年9月期間舉行，自1986年舉辦首屆沙田節，至今已踏入第10屆。「2026/27沙田節」以「沙田共鳴，你我相連」為主題，由「2026/27沙田節委員會」籌辦一系列活動供社區參與，以介紹沙田區的發展和特色，並加強街坊對社區的歸屬感及培養互助合作精神。

政商社民協作 連繫市民社區

沙田民政事務專員李愷崙女士,JP表示，由區議員及地區領袖組成的沙田節委員會將於為期一年的沙田節統籌各項活動，希望與區內街坊，甚至外區有更多連繫。是次強調政、商、社、民跨界協作，盼有更多不同團體參與。今屆更創作了沙田節主題曲「愛.沙田」，由沙田社區基金贊助，以引發街坊共鳴。