奧比斯主席倡跨代護眼 促及早察覺長者視力變化

（聯合啟動儀式）： 國際奧比斯主席兼行政總裁 Kathleen Sherwin 女士（右三）、南區民政事務專員張佩珊太平紳士（左三）、香港眼科學會會長任卓昇教授（右一）、南區關愛隊聯席代表 林玉珍女士BBS MH（左二）、香港奧比斯總幹事劉慧思女士（右二），以及奧比斯「愛眼之星」許思敏女士（左一）一同主持「世界視覺日長者護眼行動」啟動儀式，將彩色「E」字貼上巨型驗眼表，象徵四方攜手為南區長者提供護眼全體驗活動。

奧比斯主席兼行政總裁 Kathleen Sherwin 近日首次到訪香港，出席於香港仔華貴社區中心舉行的「世界視覺日：南區護眼全體驗」活動。她接受訪問時指出，長者視力問題往往被誤解為自然老化，其實不少眼疾初期並無痛楚，家人若能多觀察日常細節，有助及早發現並介入。 長者眼疾無痛無聲 家人觀察成關鍵 Sherwin 表示，長者看報紙吃力、看不清路牌，甚至倒茶夾菜時手眼協調變差，不應簡單歸因於「年紀大」。許多與年齡相關的眼疾如白內障、青光眼、黃斑病變等，早期可能毫無症狀，長者亦未必主動求助。她建議年輕一代留意父母或祖父母的生活細節，例如是否突然不願閱讀、看電視時坐得特別近、外出時辨認路牌困難，或日常動作顯得猶豫。這些變化雖未必代表嚴重疾病，卻是提醒安排眼科檢查的重要信號。

社區篩查結合專業 推動可持續眼健康系統 是次活動以「跨代關愛」及「早篩查，早控制」為主題，結合醫療團體、政府部門、慈善組織及地區網絡，將護眼服務帶入社區。現場設有 AR 眼疾模擬、點字挑戰等體驗攤位，讓參加者親身感受視力受損的不便；另舉辦三場專題講座，由香港眼科學會醫生講解常見眼疾，吸引逾 500 名長者及照顧者參與。活動亦為 120 名基層長者提供免費 OCT 光學斷層掃描及診斷解說，並為有需要人士轉介專科。 Sherwin 強調，社區篩查只是第一步，必須銜接適切治療才能真正幫助患者。奧比斯在全球工作中，致力與各地政府、醫院及社區組織合作，建立可持續的眼科醫療系統。她指出，若社區發現病例，但醫院缺乏設備或技術承接，病人仍難獲益，因此從篩查、診斷到治療的整個流程均需支援。

國際奧比斯主席兼行政總裁 Kathleen Sherwin 女士

培訓與科技並行 提升前線護眼能力 奧比斯的培訓不僅面向眼科醫生，亦包括護士、麻醉科醫生及前線社區工作者。護士在手術感染控制、器材準備等方面角色關鍵；前線人員若能掌握基本護眼知識，可更早識別高危個案。科技亦為培訓帶來突破，例如奧比斯眼科飛機醫院利用模擬及虛擬實境設備，讓醫護反覆練習複雜技術；Cybersight 網上平台則提供免費資源，促進持續學習。據悉，今年澳門項目將為內地八間合作醫院的 70 名醫護提供培訓，預計未來每年可惠及超過 24.5 萬名患者。

理解生活處境 消除求診障礙 Sherwin 補充，服務要真正觸及有需要人士，必須理解其生活處境。她舉例，女性主導的綠色視力中心透過貼近社區的服務點、配合婦女生活的開放時間及外展工作，減少求診障礙；對偏遠地區居民而言，就近檢查和轉介是邁向治療的重要一步。 各界呼籲勿忽視眼疾 定期檢查至關重要 同場的香港眼科學會會長任卓昇教授提醒，白內障、青光眼等眼疾初期往往無聲無息，待長者感到明顯視力模糊時，可能已造成不可逆轉的損害。南區民政事務專員張佩珊表示，是次活動成功協調地區關愛隊，將眼科資源帶入社區，期望日後繼續發揮網絡優勢，關顧長者健康。奧比斯「愛眼之星」許思敏亦分享自身白內障經歷，呼籲長者勿忍耐眼疾，年輕人應多陪伴長輩定期檢查。