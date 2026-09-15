伊波拉疫情爆發四個月：確診個案突破7,000宗，救援人員繼續築起防疫前線

今年5月15日，剛果民主共和國衞生部正式宣布爆發伊波拉病，疫情至今已持續約四個月，其蔓延速度令人憂慮，並成為有紀錄以來蔓延速度最快的伊波拉疫情。截至9月10日，據該國衞生部數據，當地已錄得7,022宗確診個案，另有3,398人死亡。 自疫情爆發以來，無國界醫生與當地衞生部緊密合作，持續擴大應對工作，包括設立及營運伊波拉病治療中心（ETC）及超過15個隔離設施。目前，組織合共提供超過 480 張病床，並投入逾1,700 名人員參與伊波拉疫情應對工作。

為保護前線人員健康，並確保團隊能持續為病人提供醫療護理，所有進入高風險區的人員都必須嚴格按照程序穿上和卸除個人防護裝備（PPE）。在炎熱、高感染風險的環境下工作，醫護團隊的身心俱承受沉重的壓力。透過以下來自疫區的照片，讓我們來解無國界醫生的救援人員如何在眾多困難中，盡力築起防疫前線。

環環相扣的防疫措施

安全與尊嚴同樣重要