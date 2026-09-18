香港綠色建築週2026啟動！搭純電水上的士 360°飽覽維港綠色地標 專訪富裕小輪有限公司及香港綠色建築議會 揭秘綠色低 碳轉型與職人未來

由建造業議會與香港綠色建築議會合辦的年度大型公眾活動「香港綠色建築週 2026」於今年9月正式展開。本屆活動以「LOOK！綠建『築』跡：全城都識，奔向碳中和！」為核心主題，號召全民探索身邊的綠色建築，了解建築環境對城市可持續發展與低碳生活的重要性。作為今年度最受矚目的頭炮重點項目，《LOOK HARBOUR! 綠建探索號》已於9月5日正式啟航。市民免費登上本港首艘碳纖維純電動水上的士，以全新海陸視角欣賞維港兩岸的綠色地標，體驗零碳海上的士的低碳出行魅力。

綠建探索號首航！「香港水上的士28」零碳維港遊

大會舉辦「綠建兩岸 零碳在望」攝影比賽，鼓勵市民拍攝維港綠建景色並上載至社交平台，贏取豐富獎品。 「綠建兩岸 零碳在望」攝影比賽詳情： 日期：2026年9月1日至9月27日 參加方法：

1. 以維港兩岸綠色建築及低碳城市景觀為主題進行拍攝

2. 在帖文内標註「香港綠色建築議會」的官方賬號: @香港綠色建築議會 Hong Kong Green Building Council (Facebook) / @hkgreenbuildingcouncil (Instagram)

3. 加上 #HKGBW2026 的主題標籤

4. 將相片上載至Facebook或Instagram 並將帖文設為公開 參加要求：

參加者需提交符合活動主題的原創照片，內容須與維港兩岸低碳城市景觀及《LOOK HARBOUR！綠建探索號》所涵蓋的綠色建築有關。

指定綠色建築：

K11 MUSEA、梳士巴利花園、中港城、戲曲中心、環球匯、環球貿易廣場、M+、藝術廣場大樓及香港故宮文化博物館、Central Yards、國際金融中心一期、國際金融中心二期、怡和大廈、中銀大廈、The Henderson、立法會綜合大樓（擴建工程）、新鴻基中心、香港會議展覽中心及太古坊。 獎品：

獲選為最佳作品的參加者將獲得港幣$500現金券乙張，名額十個。 得獎公布：

得獎名單將於10月中於香港綠色建築議會的官方Facebook及 Instagram公布。 【專訪富裕小輪有限公司李志剛先生】純電航行的技術突破 與營運「三大挑戰」

水上的士營運方富裕小輪有限公司商務總監李志剛先生

本次活動使用的船隻「香港水上的士 28」，是環境保護署「電動渡輪先導試驗計劃」下的重點碳纖維純電船。營運方富裕小輪有限公司商務總監李志剛先生在接受專訪時指出，純電動水上的士在技術與營運上帶來了顯著突破，但同時也面臨本地水域發展的客觀挑戰。 技術突破：零排高舒適度的綠色遊覽體驗

1. 輕量化與低磨損：船體採用碳纖維輕質材料，大幅減低航行能耗，同時減少傳統引擎機件的磨損，長遠可降低維修工作量。

2. 靈活操控：船隻前後配備全迴旋舵槳，可360度靈活轉動航行，靠泊碼頭時更為 安全高效。

3. 優質乘客體驗：乘客在船上完全感受不到柴油引擎的劇烈震動與油煙味，非常適合發展維港觀光及綠色導賞等體驗型航線。 業界推動純電船的「三大挑戰」 儘管技術優勢明顯，李志剛先生亦坦言純電渡輪在日常營運中面對三大主要挑戰：

【專訪香港綠色建築議會張天祥博士】沉浸式體驗 推動「全 民參與」綠色社會轉型

香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS

香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS在專訪中表示，今年「香港綠色建築週2026」 以「LOOK！綠建『築』跡：全城都識，奔向碳中和！」為主題，旨在向公眾傳遞一個關鍵訊息——「碳中和」絕非僅是政府或企業的硬性指標，而是需要全民齊心參與的社會轉型。

張博士指出，與往年相比，今年活動特別強化了「沉浸式體驗」與「全民參與」兩大策略：

● 將抽象概念生活化：透過結合綠建職業體驗、城市導賞、低碳出行及職場減碳，將較為抽象的減碳概念轉化為市民觸手可及的生活方式。

● 從認識走向實踐：讓公眾從乘坐純電水上的士、走訪綠建環評認證建築，到親身體驗綠建工程技術，由單純「認識綠色建築」進一步走向「體驗與實踐低碳生活」，理解自身在2050年碳中和願景中的重要角色。 解鎖綠建四大職業 培育高科技綠色人才

為回應建造業綠色轉型對專業人才的殷切需求，大會於9月18日至20日假沙田新城市廣場舉行重頭公眾活動「LOOK CLOSER！綠建築『職』大發現」。活動設有四大互動職業體驗遊戲，涵蓋綠色建築從設計、施工、營運至節能改造的全生命週期：

1. 當一分鐘環保建築師：透過AI圖像生成技術，結合BEAM Plus設計概念進行建築評分，探索親自然與節能設計策略。

2. 當一分鐘綠建工程師：透過動態感應遊戲，體驗「機電裝備合成法」（MiMEP）如何提升施工安全與資源利用率。

3. 當一分鐘設施經理：模擬物聯網（IoT）環境數據分析，體驗智慧系統如何即時調控大廈能源效益。

4. 綠建專家大集結：展現跨專業團隊在建築物全生命週期中的緊密協作。

張天祥博士表示，這類互動體驗旨在打破大眾對傳統建造業的固有印象，向年輕一代展現綠建行業兼具高科技、創新與可持續發展的多元面貌。當年輕人看到相關專業能切實回應氣候變化並改善城市未來時，將有效提升其投身綠色建築行業的興趣與使命感，長遠有助緩和行業的人才短缺問題。 從「輕・型」上班到深度遊 讓低碳融入職場與生活 除了海上導賞與職業體驗外，今年綠色建築週亦將低碳理念延伸至日常職場與社區實踐： 職場減碳：9 月 2 日「LOOK GREEN!『輕・型』上班日」

大會鼓勵全港企業員工於9月2日穿著輕便、透氣且不失專業的裝束上班，藉由調高辦公室空調溫度以降低能源消耗。同步舉辦的《我和我的最綠辦公室》挑戰更激勵企業將ESG理念融入長期營運模式，打造綠色辦公文化。張天祥博士指出，近年香港企業對ESG的重視明顯提升，不少企業已將環境管理納入核心業務策略，例如將辦公室選址於獲綠建環評（BEAM Plus）等認證的綠色建築、在辦公室內推行節能措施、綠色採購、減少即棄用品，以及鼓勵員工實踐低碳生活，綠色辦公文化正逐步成為企業可持續發展的重要一環。

社區探索：9 月 19、26 及 27 日「LOOK INSIDE! 綠建『築』跡深度遊」 四條特色深度遊路線由綠建領菁帶領市民實地走訪精選綠建地標：

● 品藝舒心遊（9月19日）：走訪香港中文大學文物館羅桂祥閣，領略綠建美學與文化底蘊。

● 生態探索遊（9月26日）：前往塱原自然生態公園，在資深觀鳥專家帶領下體驗濕地保育與建築的和諧共生。

● 基建創新遊（9月26日）：走進中九龍繞道（油麻地段隧道）行政大樓，了解綠色基建技術，並親手製作「樂土灰泥」水泥畫。

● 藝萃高效遊（9月27日）：探索東九文化中心的高效資源運用，並體驗金屬線藝編織工作坊。