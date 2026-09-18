湯怡偕奶奶及女兒演繹李錦記家族基金「代代有愛祖孫拍打操」盡顯活力 分享祖孫三代日常的溫馨互動 呼籲大家支持「祖父母感謝節」

李錦記家族基金一直致力建立和諧健康的家庭及社會關係，並積極推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」，推廣「讚美由家做起」的感恩文化。本年度「祖父母感謝節」以「全人健康」（Holistic Well-being）主題，將關懷祖父母的身心健康轉化為家庭共聚的珍貴時刻。
基金聯同著名武術教練梁艷霞師傅設計「代代有愛祖孫拍打操」，將有助促進血液循環、紓緩疼痛及強健體魄的養生經絡拍打功，融合「五種愛的語言」元素，令之變成有益身心的有趣互動遊戲，鼓勵祖孫以行動傳達愛與關懷。為了響應李錦記家族基金跨代共融的理念，著名演員湯怡，聯同丈夫麥秋成的媽媽以及女兒，組成跨代團隊一同參與影片拍攝，盡顯家中三代成員的溫馨互動，並呼籲大家支持「代代有愛祖孫拍打操」網上影片傳愛挑戰，以及於本年10月11日隆重舉行的「祖父母感謝節」2026同樂日。
這次是湯怡首度與奶奶及女兒三代同堂拍攝影片，女兒提議一起穿著粉紅色上衣搭配卡其色短裙及長褲，年紀輕輕已充滿創意和心思。隨着充滿節奏感的音樂響起，各人一起演繹養生拍打動作，氣氛樂也融融，其中年長的奶奶依然活潑好動，現場眾人亦讚賞兒子麥秋成及孫女的跳舞天份原來承襲自她。除了集齊三代家人以站立及坐下形式進行的拍打操外，亦有母女檔二人組合示範的拍打操，展示「代代有愛祖孫拍打操」靈活多變的參與方式。湯怡大讚「代代有愛祖孫拍打操」將傳統養生運動變成促進祖孫三代關係的有趣遊戲，充滿創意亦有益身心，並表示：「我的日常工作十分繁忙，因此我很珍惜與家人相處的時刻。『代代有愛祖孫拍打操』就像有趣的小遊戲，讓我跟女兒及祖輩享受優質的相處時光，促進跨代共融，同時亦可強身健體，消除疲勞，可謂一舉多得。」
身兼演員、餅店老闆及母親等多重身份的湯怡，投入工作之餘亦悉心照顧家庭，展現新時代媽媽本色。湯怡大方分享家中三代充滿愛與溫暖的生活點滴，以及維繫家庭的心得，當中亦展現了「五種愛的語言」元素。她表示，家人會定期與祖輩聚餐及飲茶，奶奶亦會負責接女兒放學及幫忙照顧，因此女兒與祖父母的關係十分融洽，而奶奶亦將自己視如己出地給予無微不至的照料，更幫忙擔當陪月，兩人擁有親密的婆媳關係。她亦提及時間管理的重要性，即使日間忙於工作，晚上亦會分配時間專注地陪伴女兒，享受一起相處的時光。此外，她亦提到女兒會在祖父母生日時送上親手準備的心意卡，並希望這種以贈送小禮物表達心意的做法能夠傳承下去。另一方面，她亦表示身體接觸十分重要，簡單如擁抱、搭膊頭或牽手等，都是向祖輩表達愛與關懷的好方法。
有關「祖父母感謝節」2026同樂日
李錦記家族基金於過去半年聯同不同社福機構舉辦各類活動，宣揚祖孫互相關愛及欣賞的理念，壓軸的旗艦活動「祖父母感謝節」2026同樂日將於10月11日取址D．Park愉景新城隆重舉行。響應本年度的「全人健康」（Holistic Well-being）主題，當日將設有融合運動元素的互動攤位、家庭樂工作坊及祖孫才藝表演等多元化活動，讓祖孫三代共度歡樂時光，並鼓勵大家關懷祖父母的身心健康，以行動表達愛與感謝。
日期：2026年10月11日（星期日）
時間：上午10時30分至晚上7時
地點：荃灣D．Park愉景新城中庭（地址：新界荃灣青山公路荃灣段398號）
活動內容：互動攤位、家庭樂工作坊、精采表演、豐富禮物
費用：全免
家庭樂工作坊報名連結：https://forms.gle/dJDPTZj312jMPskZ9
李錦記家族基金網頁：https://www.lkkfamily.foundation
李錦記家族基金「祖父母感謝節」網頁：https://www.lkkfamily.foundation/grandparentsday