「Run with Love——明愛之友慈善跑2027」載譽回歸 10公里、5公里、3公里及1公里賽事歡迎全港市民、學校及機構參加 為愛起跑 跑出希望 籌款支持香港明愛社會服務

為籌募善款支持香港明愛的多元化社會服務，並提升公眾對其使命、價值觀及社福工作的認識，推廣香港明愛「以愛服務，締造希望」的理念，由明愛之友主辦、張振興伉儷書院田徑會協辦的首屆「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」已於今年2月1日取址香港科學園圓滿舉行，吸引逾2,200人踴躍參與。承接首屆活動的成功，同時延續「為愛起跑，跑出希望」的精神，「Run with Love——明愛之友慈善跑2027」將於2027年1月31日取址香港科學園舉行，並榮幸邀得天主教香港教區主教周守仁樞機擔任開跑儀式的主禮嘉賓。誠邀全港市民參與，既可享受跑步樂趣，同時為香港明愛轄下的社會工作、教育及醫療服務籌募善款，一同透過運動傳遞愛與希望。

活動設有10公里、5公里、3公里及1公里的個人及團體賽事選項，其中10公里及5公里賽事將申請成為中國香港田徑總會認可賽事，同時亦設有不計時的體驗賽，無論是希望鞏固個人紀錄的專業跑手，或是享受跑步樂趣的市民皆適合參與。團體賽事歡迎跑會、學校或企業等機構組隊參加，培養團隊精神，亦鼓勵親子、家庭及好友組隊參與，共襄善舉。活動由即日起至2026年12月31日期間接受報名。

路線

賽事路線以香港科學園作為起點，參加者將沿着白石角海濱長廊來回跑步完成賽事，一邊飽覽吐露港的開揚風景，一邊享受跑步樂趣。