博愛醫院發放八達通支援金 中秋傳暖意 為宏福苑業主或其家人持續送上關懷

博愛醫院董事局主席陳國基博士，MH, JP (右三) 感謝八達通行政總裁應天麒先生(右四)與博愛攜手，以直接、便利的方式將支援金送到宏福苑受影響居民手上。

中秋佳節將至，本應是人月兩團圓、共享天倫的日子，但大埔宏福苑的火災，對受影響居民而言，生活重建仍是一條充滿挑戰的長路。博愛醫院始終心繫受影響家庭，並將透過「宏福苑專項緊急援助基金」，把關懷化作實際行動，向每戶居民送上港幣6,000元支援金，並以八達通卡的形式，將這份心意直接交到他們手中，冀盼在中秋佳節前夕，為居民送上溫暖與祝福。博愛衷心感謝八達通卡有限公司（八達通）慷慨贊助及製作博愛醫院專屬八達通卡，讓博愛以便捷的方式，為宏福苑受影響居民帶來一份切實的生活支持，讓愛與關懷在日常中延續。

為使援助更直接、便捷且可持續地融入居民生活，博愛醫院與八達通卡有限公司攜手推出專屬八達通卡，為每戶宏福苑居民提供港幣6,000元支援金，讓居民可按實際生活需要靈活運用於日常購物及交通開支，全面便利生活所需。居民可透過「一戶一社工」的貼心安排領取該八達通卡，該八達通卡內已備$2,000儲值額，隨後於2027年6月30日前分兩次增值，每次增值$2,000。持卡人可透過手機應用程式，或於指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」拍卡增值。整個發放流程獲八達通卡有限公司全額贊助所有製卡及系統支援費用，讓善款發放快速、安全、透明。

博愛醫院董事局主席陳國基博士，MH, JP表示：「博愛醫院一直密切關注宏福苑受影響居民的長遠需要，至今在不同的社會服務仍然提供適切的援助，冀盼能陪伴受影響家庭邁向復原之路。適逢中秋佳節將至，我們衷心希望這份支援金，能為居民送上一份節日的溫暖，讓他們在重建生活的路上感受到社會各界的支援與祝福。是次與八達通的合作，讓我們的援助能以更直接、便利的 方式送到居民手上，體現跨界協作的最大善意。我們衷心感謝八達通的全力支持，並會繼續密切留意宏福苑居民的情況，提供長遠而全面的幫助，與他們攜手走過生活重建之路。」