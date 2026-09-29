香港綠色建築週2026盛大揭幕 「綠建特工」吳業坤、Traya 現身啟動禮 挑戰綠建築「職」任務 號召全城「奔向碳中和」

由建造業議會及香港綠色建築議會合辦，旨在推廣綠色建築的年度大型公眾活動「香港綠色建築週2026」，啟動禮已於9月18日（星期五）圓滿舉行。活動獲新鴻基地產贊助場地，於沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場盛大展開。大會邀得香港特別行政區政府環境及生態局常任秘書長（環境）張國財先生為主禮嘉賓，並聯同建造業議會主席何安誠教授工程師，以及香港綠色建築議會主席張天祥博士共同為一連串精彩活動揭開序幕。啟動禮期間同時舉行「LOOK GREEN！《我和我的最綠辦公室》挑戰」頒獎典禮，表揚積極實踐綠色辦公理念的參與機構。緊接啟動禮後，於商場舉辦的「LOOK CLOSER！綠建築『職』大發現」活動亦吸引市民熱烈響應，場面盛大。

官商翹楚聯同「綠建特工」 透過啟動儀式 為綠色建築週揭開序幕 香港綠色建築週今年迎來十四周年，以「LOOK！綠建『築』跡，全城都識：奔向碳中和」為主題，特別邀請歌手吳業坤（坤哥）與童星Traya化身「綠建特工」現身啟動禮，現場更首播太空綠築俠動畫，與觀眾即席進行「天地對話」。其後，兩位綠建特工與現場嘉賓執行減碳任務，並邀請主禮嘉賓於台上按下「減碳神器」啟動按鈕，將會場内收集到的碳球消滅，象徵官、商、民各界萬眾一心，集合力量實現碳中和目標，為香港綠色建築週揭開精彩序幕。

環境及生態局常任秘書長（環境）張國財先生表示，《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》中勾勒了建設綠色宜居城市、落實綠色轉型的願景。在推動「節能綠建」方面，政府會持續提升建築物等的能源使用效率，完善建築物和電器能源效益標準體系，推動新建及現有樓宇綠色節能減碳改造 ，以期在2050年或之前，商業樓宇的用電量較2015年減少約三至四成，住宅樓宇用電量則減少約兩至三成，並在2035年或之前達到以上目標的一半。張國財感謝建造業議會和香港綠色建築議會一直不遺餘力推動綠色建築，相信在政、商、民三方的支持下，綠色低碳理念定能融入大眾日常生活。

香港綠色建築議會主席張天祥博士致歡迎辭時表示：「香港綠色建築週能夠持續發揮影響力，有賴社會各界多年來的支持。透過今屆活動，我們希望讓市民了解綠色建築如何提升生活質素，並認識綠建行業的多元專業及發展機遇，同時吸引更多年輕人投身其中。自『綠建環評』推出以來，登記項目已超過3,000個，涵蓋逾9,300幢建築物，總樓面面積突破1億平方米，反映綠色建築已成為香港邁向低碳宜居城市的重要基石。」 建造業議會主席何安誠教授工程師表示：「現今的綠色建築，已經不單止是節約能源，更要結合低碳創新、大數據及人工智能。今年議會將舉辦旗艦盛事『建造創新博覽會』，匯聚本地及國際專家，共同推動創新可持續建築。樂見市民能透過『香港綠色建築週2026』親身去感受香港的綠色建築及低碳成就，期望一連串活動讓各界市民發掘城市之中嘅綠建「築」跡，攜手奔向碳中和未來！」

「輕．型」上班日圓滿舉行 頒發四大獎項表揚各界減碳創意 作為本年度重點預熱活動之一，「LOOK GREEN！『輕．型』上班日」已於9月2日順利舉行，活動旨在推廣輕便、有型又專業的上班裝束，同時將環保和減碳意識融入日常工作環境之中。活動當日，綠築俠與慳神特別走訪希慎興業及利安顧問有限公司的綠色辦公室，深入了解其可持續發展文化及環保措施，相關精彩片段將於香港綠色建築議會的社交平台發布。 為表揚企業和機構在推動環保及減碳方面的努力，啟動禮同場舉行「LOOK GREEN！《我和我的最綠辦公室》挑戰」頒獎典禮，由一眾嘉賓分別頒發「最積極參與大獎」、「最受歡迎大獎」、「最具風格大獎」、和今年新增設的「最綠創意大獎」予表現出色的企業和機構。

多元活動助公眾認識綠建專業 市民踴躍參與共建低碳未來 啟動禮結束後，「綠建特工」坤哥及 Traya 到「LOOK CLOSER！綠建築『職』大發現」體驗區，率先挑戰多項與綠建職業相關的趣味任務。兩人更於現場特設的「綠建『職』影亭」拍照留念，製作專屬的「綠建專家工作證」，並大讚體驗互動有趣且極具教育意義，讓參加者解鎖綠建職業新技能。

坤哥及 Traya到「LOOK CLOSER！綠建築『職』大發現」體驗區，挑戰趣味任務。