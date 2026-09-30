李錦記家族基金「祖父母感謝節」2026同樂日10月11日隆重舉行 祖孫三代免費入場暢玩互動遊戲攤位、工作坊及精采表演 共享全人健康家庭樂

為提升家庭及社會對祖父母貢獻的重視，並推廣「讚美由家做起」的文化，李錦記家族基金推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」。本年度的「祖父母感謝節2026」以「全人健康」（Holistic Well-being）為主題，透過融入「五種愛的語言」的多元化活動，將關懷祖父母的身心健康轉化為家庭共聚的珍貴時刻。繼基金在過去半年聯同多間社福機構舉辦連串活動後，將於10月11日取址D．Park愉景新城舉行重點旗艦活動「祖父母感謝節」2026同樂日。活動匯聚運動、藝術及跨代共融元素，設有互動遊戲攤位、家庭樂工作坊及多元化祖孫表演，讓祖孫及跨代家庭成員在輕鬆愉快的氛圍中共享有益身心的溫馨時光，探索更多表達愛與關懷的方式。當日亦將舉行「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026頒獎典禮及優勝作品展覽，以及「代代有愛——祖孫肖像繪畫工作坊」作品展覽，展現祖孫之間真摯而獨特的情感連結。活動免費入場，誠邀全港祖父母、父母和孫子女一起參加，共度歡樂周末。
活動特設「五種愛的語言號」列車之旅，帶領參加者穿梭以「五種愛的語言」為靈感的五大主題區域，包括暖心補給站（服務的行動）、讚賞花園（肯定的言語）、禮物藝廊（真心的禮物）、抱抱港灣（身體的接觸）及樂聚空間（精心的時刻），透過遊戲、體驗及親子互動，認識適合不同家庭成員的表達愛意方式。各主題區域設有由不同社福機構主理的互動攤位及家庭樂工作坊，讓祖孫在參與中探索及實踐有效表達愛與關懷的方法。
入場人士將獲發印章收集卡，參與互動攤位或工作坊後可獲一枚印章，齊集五大主題區域印章，即可換領限量版「感恩禮包」乙份。當中包括李錦記產品、「祖父母感謝節」貼紙、心意卡及家庭活動每週計劃表磁貼，數量有限，換完即止。有關活動詳情，請查閱附件。
日期：2026年10月11日（星期日）
時間：上午10時30分至晚上7時
地點：荃灣D．Park愉景新城中庭（地址：新界荃灣青山公路荃灣段398號）
活動內容：互動遊戲攤位、家庭樂工作坊、精采表演、豐富禮物
費用：全免
家庭樂工作坊名額有限，欲免向隅，請馬上登入以下連結報名： https://forms.gle/dJDPTZj312jMPskZ9
李錦記家族基金網頁：https://www.lkkfamily.foundation
李錦記家族基金「祖父母感謝節」網頁：https://www.lkkfamily.foundation/grandparentsday