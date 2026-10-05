「補天慈善跑2027」載譽回歸添馬公園　與麥兜同行為基層學生跑出希望

承接首屆「補天慈善跑2026」的熱烈迴響，致力推動教育平等的陳校長免費補習天地（補天）將於2027年2月28日取址金鐘添馬公園舉行「補天慈善跑2027」。活動以「往前跑，向上飛」為主題，凝聚社會各界力量，為補天的慈善服務及教育平等工作籌募經費，與基層學生並肩前行。大會十分榮幸再次邀請到深受香港人喜愛的麥兜擔任活動慈善大使。除了一系列以麥兜及春田花花幼稚園同學為設計靈感的限量版精美紀念品外，麥兜更會於活動當日親臨現場，為一眾跑手打氣。活動現由即日起至2027年1月22日接受報名，誠邀全港市民踴躍參與，與基層學生站在同一起跑線上，以每一步支持教育、以每一程成就未來。

補天自2011年成立以來，一直致力為基層學童提供免費而適切的學習支援，至今已召集接近25,000名義務導師，提供一對一免費補習、學前教育及才藝班等服務，讓更多孩子不受家庭背景和經濟條件所限，擁有發展潛能、追尋夢想的機會。由補天主辦、一口田慈善教育基金協辦的首屆「補天慈善跑2026」，已於本年3月1日在沙田運動場圓滿舉行，吸引逾1,500人參與。「補天慈善跑2027」將延續這份支持與感動，移師金鐘添馬公園舉行。除跑步賽事外，現場更設有互動遊戲及工作坊攤位，讓一家大小在充滿歡笑與活力的氛圍中，享受寓慈善於娛樂的悠閒時光，共同感受關愛社會的力量。

「補天慈善跑2027」設有多元化賽事項目，照顧不同年齡、程度及參與需要，讓每一位參加者均能以自己的步伐，為教育平等踏出重要一步： 計時組別：10公里挑戰賽（個人及團體）

計時組別：3公里挑戰賽（青年個人及團體）

非計時組別：3公里開心跑（個人及團體）

非計時組別：1公里奔Fun跑（個人及團體） 大會同時歡迎學校、公司、團體及機構組隊參加，藉此凝聚團隊精神、實踐企業及社會責任。各挑戰賽優勝者將獲頒獎盃、獎牌及豐富禮品；大會亦特設「學校／團體最踴躍參與獎」，表揚及感謝積極響應、以實際行動支持教育平等的學校及團體。

除了親身參與，「補天慈善跑2027」亦歡迎善長仁翁贊助基層學生及家庭、非華裔學生及其家庭參加賽事，讓全港有心人皆可以不同方式表達支持，促進社會共融。 路線

「補天慈善跑2027」將於景致開揚、綠草如茵的金鐘添馬公園舉行，讓參加者沿着維港海濱一邊享受跑步樂趣，一邊欣賞維港對岸的美景。從城市核心出發，跑向更廣闊的未來；每一步不僅是對自我的挑戰，更是為基層學生迸發的希望與可能。 限量版紀念品及早鳥優惠

於2026年11月30日或之前成功報名，更可享早鳥優惠，免費獲享原價港幣100元的個人化訂製號碼布服務。名額有限，誠邀大家及早報名，一起「往前跑，向上飛」，為孩子跑出更平等、更有希望的明天。

*以上圖片只供參考 陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長表示：「衷心感謝社會各界鼎力支持，為補天日常營運及服務籌募善款的『補天慈善跑2026』得以圓滿舉行，讓我們能持續為基層學生提供免費學習支援，並為推動『教育平等』寫下重要里程碑。首屆活動吸引1,500人參與，當中包括由善長捐助名額、支持參賽的基層學生。當日最令人感動的，是每一張燦爛笑臉背後所凝聚的善意與同行力量：有中學校長帶領全校師生參與，有小學體育老師率領田徑隊應戰；有人專程從澳門及內地前來，也有一家大小結伴起跑。就連活動最大贊助商的負責人，亦親自帶同家人參與，以行動支持教育平等。當然少不得的，就是一身『豬腩肉』穿梭於現場與跑手合照打氣的麥兜！來自不同界別、擁有不同身份的人，因為相信每個孩子都應享有平等學習機會而聚首，以跑步、服務、捐助和陪伴，為基層孩子跑出更多可能。這份跨越界別、凝聚社會力量的同行精神，正是最具『補天』意義的籌款活動。

「『補天慈善跑2027』即將舉行，誠邀全港跑步愛好者、教育界友好、學校及團體、家長與小朋友踴躍報名，與基層學生並肩同行，以每一步支持教育平等，讓每個孩子都能擁有『往前跑，向上飛』的機會。約定大家明年2月28日，添馬公園見！」