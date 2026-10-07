三年過去：以色列持續令加沙窒息 摧毀民眾的生存所需

2025年10月9日 —一對流離失所的母女在汗尤尼斯（Khan Younis）的臨時帳篷旁，生火煮 食。

去年10月10日，在經歷兩年的全面戰爭與圍困後，加沙達成停火協議。然而，在這項脆弱的協議生效近一年間，以色列持續在加沙實施種族滅絕，使當地民眾可居的空間正不斷縮減；持續的暴力、蓄意封鎖基本物資，以及醫療系統和重要基建被毀，正有系統地摧毀人們賴以生存的條件。無國界醫生警告，以色列正逐步扼殺加沙的生存空間，並呼籲各國政府必須立即採取行動，確保以色列停止破壞和殺戮行為、防止種族清洗，以及停止剝奪巴勒斯坦人賴以生存的基本條件。

不斷推移的「黃線」 過去一年，以色列設立的「黃線」進一步加劇對加沙民眾的圍困。黃線原被描述為第一階段軍事撤離的臨時部署，也是維持所謂停火的重要安排之一；然而，現時該區已設有軍事據點、防護土堤，並持續展開拆卸行動。黃線更不斷向西推進，將民眾擠壓至愈來愈狹小的區域。以軍現時控制約65%的加沙土地，並以黃線將該區域明確劃界。 隨着黃線不斷推移，附近居民面臨的威脅亦愈加迫切，加上黃線的位置模糊，亦缺乏一致標示，令民眾往往無從得知界線所在，一旦靠近黃線，他們便有可能遭以軍開槍射擊。

無國界醫生團隊至今持續治療在黃線附近遭槍擊受傷的病人，但黃線的擴張正嚴重阻礙人道援助工作，例如當鄰近黃線的社區發生槍擊事件時，無國界醫生的運水車亦被迫暫停運作。 無國界醫生在加沙的緊急應對總管巴澤羅勒（Amande Bazerolle）說：「黃線不能僅被視為地圖上的一條界線。它已成為圍困和種族清洗的工具，切斷了社區與其賴以生存的基礎設施、醫療護理、食水及其他基本資源之間的聯繫。」

2023年10月19 日 — 無國界醫生的救援人員正在組織設立的燒傷診所，為空襲中燒傷的男童包紮傷口。

暴力無處不在 暴力並不限於黃線周邊地區。單在今年6月及7月，即使處於所謂停火期間，無國界醫生團隊在加沙各地治療超過1,200宗暴力創傷個案*，包括爆炸傷、燒傷、槍傷及因肢體暴力造成的傷勢。過去三年，組織團隊已治療超過20萬宗創傷個案*，包括因蓄意暴力造成的傷勢。截至今年9月下旬，以色列的軍事攻勢已造成超過74,000人死亡，包括超過20,000名兒童。 擠迫環境與疾病傳播 隨着以色列將巴勒斯坦人限制在日益狹窄的區域，大量家庭被迫生活在擠迫且難以生活的環境中，同時缺乏足夠的潔淨食水、衞生設施、住所及醫療護理。這些環境正助長疾病傳播。今年以來，無國界醫生團隊已治療超過11,000宗包括疥瘡等皮膚病個案；單在6月及7月，團隊便治療超過1,500宗水痘個案。無國界醫生於8月每日分發約210萬公升飲用水，惟在現行限制下，援助規模遠不足以應對龐大需求。

加沙醫療活動經理阿薩利亞醫生（Dr. Murad Asaliyya）表示：「大部分人每天可供家居使用的食水不足六公升，亦難獲肥皂和洗衣劑等基本個人衞生用品。我們正治療腸胃炎、急性呼吸道感染、各類皮膚病、肝炎、細菌性皮膚感染、疥瘡及頭蝨等疾病。同時，我們亦面對嚴重的醫療物資短缺。就連治療疥瘡所需的藥膏，亦受到以色列當局限制。」

2026年2月24日 — 在賈巴利亞（Jabalia），相中的瓦礫原是一間基層醫療中心。

瀕臨崩潰的醫療系統 過去三年，加沙的醫院的基本醫療物資日漸耗盡，病人亦無法獲得必要藥物及治療，導致人們越來越難獲得醫療護理的機會。與此同時，以色列限制機油及零件等必需物資進入加沙，亦令維持醫院、救護車及供水系統運作所需的基礎設施陷於癱瘓，這使發電機頻繁故障，供水車運作亦被迫縮減。 加沙的醫療系統遭摧毀、超過八成建築物受損，加上人們反覆遭受暴力及流離失所對其身心健康造成的終身影響，這些後果將遠超當前危機，令當地在未來多年內都無法取得任何有意義的復原。

2026年3月23日 —無國界醫生運用3D打印技術，為燒傷者製作完全貼合其面形輪廓的壓力面罩。圖為組織的物理治療師為四歲燒傷孩子戴上面罩。

約旦河西岸及東耶路撒冷 這場危機並不局限於加沙。自2023年起，約旦河西岸及東耶路撒冷各地發生的定居者暴力襲擊、軍事行動，以及針對民居、流離失所者營地和農地的突襲急劇增加。尤其在今年，非法定居點擴張、強迫遷離、房屋拆卸及行動限制等問題持續升級。 無國界醫生診所的病人向團隊透露，他們的住所遭以軍拆毀、並遭到定居者襲擊和盜走牲畜。這些針對巴勒斯坦人的暴力、騷擾及強迫流離失所政策已延伸至加沙以外，進一步加劇巴勒斯坦被佔領土的分裂。