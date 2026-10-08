新界華僑聯會舉辦「慶祝中華人民共和國成立77周年」下午茶聚暨防騙專題講座

為慶祝中華人民共和國成立77周年，新界華僑聯會於2026年10月7日，星期三下午在大埔寶湖道豪宴皇宮舉辦下午茶聚活動，與會員歡聚一堂，共度佳節，展現對國家及香港繁榮發展的美好祝願。活動吸引接近200人出席，場面熱鬧溫馨。活動程序莊重而豐富。首先全場奏唱國歌，隨後大會介紹一眾出席嘉賓。新界華僑聯會許洪坤會長致歡迎辭，感謝各位嘉賓及會員撥冗出席，共賀國慶。

許洪坤會長致辭時表示，新中國成立77年來，國家發展成就舉世矚目，香港作為國家的一部分，同時受惠於國家的支持，保持繁榮穩定。他呼籲各位會員繼續發揮愛國愛港精神，積極融入國家發展大局，為香港及國家貢獻力量。