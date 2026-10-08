新界華僑聯會舉辦「慶祝中華人民共和國成立77周年」下午茶聚暨防騙專題講座

為慶祝中華人民共和國成立77周年，新界華僑聯會於2026年10月7日，星期三下午在大埔寶湖道豪宴皇宮舉辦下午茶聚活動，與會員歡聚一堂，共度佳節，展現對國家及香港繁榮發展的美好祝願。活動吸引接近200人出席，場面熱鬧溫馨。活動程序莊重而豐富。首先全場奏唱國歌，隨後大會介紹一眾出席嘉賓。新界華僑聯會許洪坤會長致歡迎辭，感謝各位嘉賓及會員撥冗出席，共賀國慶。
許洪坤會長致辭時表示，新中國成立77年來，國家發展成就舉世矚目，香港作為國家的一部分，同時受惠於國家的支持，保持繁榮穩定。他呼籲各位會員繼續發揮愛國愛港精神，積極融入國家發展大局，為香港及國家貢獻力量。
主禮嘉賓大埔各界慶祝國慶七十七周年籌委會執行主席鄭倫光先生其後致辭，肯定新界華僑聯會長期服務社區、團結鄉眾的貢獻，並期望社團持續發揮橋樑作用，凝聚社會正能量，共建穩定美好的社區。理事長張國慧分享時強調，國家安全是香港繁榮穩定的基石，唯有守好國安底線，方能保障社會安定及市民安居樂業。
活動期間，新界華僑聯會特別向演講嘉賓頒發感謝狀，並安排嘉賓合照留念。
防騙講座提升警覺 國家安全短片深化認識
是次活動特邀新界北防止罪案辦公室吳錦華警署警長主持防騙專題講座，剖析最新詐騙手法與陷阱，並分享實用防騙技巧，提醒與會者提高警覺，共同保障個人財產安全。講座內容貼身實用，與會者反應熱烈，獲益良多。
此外，大會播放國家安全宣傳短片，加深會員對總體國家安全的認識。新界華僑聯會張國慧理事長於會上分享時強調，國家安全是香港繁榮穩定發展的根本保障，維護國家安全人人有責，香港社會各界應同心協力，共同守護美好家園。
眾多嘉賓出席支持
是次活動獲得多個政府部門及社會各界的支持。出席嘉賓包括：中聯辦新界東區事務部廖銘華處長、大埔民政事務助理專員鄭善陽先生、大埔警區助理警民關係主任葉浩君警署警長、香港僑界社團聯會常務副會長兼秘書長廖宇軒、原中聯辦李才有部長、大埔七約主席文春輝、 大埔北分區委員會主席鄧銘泰、全英華人社團聯合總會執行副會長鄧桂芳、大埔體育會副主席巫家雄、大埔東莞同鄉會會長羅志強，以及余智榮、李華光、羅曉楓、陳建君、陳勇華等多位區議員。
新界華僑聯會出席首長尚包括永遠榮譽會長黎有、陳運福、陳漢明，首席副會長李觀勝及首席副理事長黃少堅等，場面鼎盛。
活動最後在全場享用下午茶餐的歡樂氣氛中圓滿結束。新界華僑聯會將繼續舉辦各類活動，凝聚僑心僑力，促進會員交流，與社會各界攜手共建和諧美好香港。