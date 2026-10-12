李錦記家族基金「祖父母感謝節」2026同樂日 逾千祖孫三代家庭共聚一堂 推動關懷祖父母「全人健康」的跨代共融理念

李錦記家族基金致力推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」，推廣「讚美由家做起」的文化，鼓勵家庭及社會對祖父母表達愛與感謝。本年度的「祖父母感謝節」2026以「全人健康」（Holistic Well-being）為主題，將關懷祖父母的身心健康轉化為家庭共聚的珍貴時刻，當中重點旗艦活動「祖父母感謝節」2026同樂日，已於10月11日亦即「祖父母感謝節」當天取址D．Park愉景新城圓滿舉行，共吸引逾千祖孫三代家庭入場參加。

同樂日開幕典禮榮幸邀得民政及青年事務局局長麥美娟女士，聯同李錦記家族基金主席李學勤先生及李錦記集團董事局成員李惠雄先生主持啟動儀式。場內結合運動、藝術及跨代共融元素的互動遊戲攤位及家庭樂工作坊，亦有精心安排的祖孫表演，讓到場的祖父母及跨代家庭成員享受輕鬆愉快的時光，探索以「五種愛的語言」向家人表達愛意，深化彼此關係與連結。同場亦舉行了「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026頒獎典禮及優勝作品展覽，以及「代代有愛——祖孫肖像繪畫工作坊」作品展覽，讓大家感受祖孫之間真摰溫馨的交流。