李錦記家族基金「祖父母感謝節」2026同樂日 逾千祖孫三代家庭共聚一堂 推動關懷祖父母「全人健康」的跨代共融理念

李錦記家族基金致力推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」，推廣「讚美由家做起」的文化，鼓勵家庭及社會對祖父母表達愛與感謝。本年度的「祖父母感謝節」2026以「全人健康」（Holistic Well-being）為主題，將關懷祖父母的身心健康轉化為家庭共聚的珍貴時刻，當中重點旗艦活動「祖父母感謝節」2026同樂日，已於10月11日亦即「祖父母感謝節」當天取址D．Park愉景新城圓滿舉行，共吸引逾千祖孫三代家庭入場參加。
同樂日開幕典禮榮幸邀得民政及青年事務局局長麥美娟女士，聯同李錦記家族基金主席李學勤先生及李錦記集團董事局成員李惠雄先生主持啟動儀式。場內結合運動、藝術及跨代共融元素的互動遊戲攤位及家庭樂工作坊，亦有精心安排的祖孫表演，讓到場的祖父母及跨代家庭成員享受輕鬆愉快的時光，探索以「五種愛的語言」向家人表達愛意，深化彼此關係與連結。同場亦舉行了「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026頒獎典禮及優勝作品展覽，以及「代代有愛——祖孫肖像繪畫工作坊」作品展覽，讓大家感受祖孫之間真摰溫馨的交流。
民政及青年事務局局長麥美娟女士表示：「衷心感謝李錦記家族基金再次舉辦『祖父母感謝節』，活動以『讚美由家做起』為切入點，鼓勵年輕一代向長輩表達感恩，將香港特區政府倡導重視家庭價值的理念化為具體行動，同時呼應行政長官早前發表《香港第一個五年規劃》中，有關構建和諧家庭、弘揚家庭家教家風的建設、推廣良好家庭價值的方針，以建立家庭作為社會和諧的穩固基石。今年民青局將與家庭議會再度舉辦『全港美好家庭選舉』，向普羅大眾宣揚家庭價值，同時亦會持續深化與各界持份者的合作，包括繼續透過『家庭教育推廣計劃』，資助民間推行非牟利的家庭教育項目。展望未來，我們將繼續凝聚及推動社會各界力量，攜手締造有利家庭建設以及健康發展的社會氛圍。」
李錦記家族基金主席李學勤先生表示：「承接去年『祖父母感謝節』活動的熱烈迴響，今年我們透過『全人健康』主題，進一步深化『祖父母感謝節』理念，期望由提升公眾認識，轉化為鼓勵家庭成員在日常生活中透過簡單習慣，建立更親密及健康的家庭關係。我們致力推動『祖父母感謝節』成為家家戶戶均會慶祝、代代相傳的傳統節日，並誠邀商界夥伴、社會領袖、合作機構及市民大眾攜手合作，培養欣賞與關愛祖父母的文化，實踐『讚美由家做起』的精神。」
同場舉行由李錦記家族基金早前主辦的「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026頒獎典禮。由比賽評審李錦記家族基金董事會成員Ms Chaturada Dhanasobhon、林永和醫生及梁麗美校長分別頒發中學組及小學組的冠、亞、季軍獎項。比賽融入「想、傾、畫」元素，鼓勵祖孫互相交流分享心聲後創作作品，其中小學組參賽者以繪畫形式參賽，中學組參賽者則運用AI進行創作，體現祖孫間的溫馨連結。
同樂日當天特別邀得舞壇新星李潤東、著名Beatboxer HEARTGREY聯同兩隊祖孫一同演繹「代代有愛祖孫拍打操」，帶領全場來賓一起參與，帶動現場氣氛。「代代有愛祖孫拍打操」是李錦記家族基金較早前聯同著名武術教練梁艷霞師傅設計的養生經絡拍打功，有助促進血液循環、紓緩疼痛及強健體魄，再融合「五種愛的語言」元素，令之變成有益身心的祖孫互動遊戲，早前更透過發佈示範影片，誠邀祖孫家庭一同參加。