運動無界限 《逆轉勝》三年同行 提供多元體育機會 凝動香港體育基金攜手各界 打造平等運動機會與共融社區

運動不單能強身健體，更是有特殊教育需要（SEN）學童建立自信、融入社區的一把重要鑰匙。由凝動香港體育基金（下稱：「凝動」）主辦、周大福慈善基金及攜手扶弱基金共同捐助的《逆轉勝》特殊教育需要學生體育培訓計劃（下稱：「《逆轉勝》」），自2023年展開為期三年的運動旅程，如今迎來圓滿落幕。計劃聚焦於九大類別 SEN 學童，透過多元化體育體驗及培訓，讓孩子與照顧者在運動場上實現屬於他們的「逆轉勝」。 第三年成果：深耕學校與社區 打造多元共融體驗

剛過去的第三年，計劃在學校、社區及公眾層面全面推進：

特殊學校體育計劃

與12間特殊學校合作，為超過270名學生提供劍擊、飛鏢、舞獅等逾15種運動班；並舉辦校內親子運動會、新興運動體驗及戶外運動日，如到訪西沙GO PARK體驗高爾夫球運動。 特殊教育需要社區親子體育班

SEN 學童的照顧者透過運動放鬆身心並擴闊社交圈。

與7間社區機構攜手，惠及超過150名SEN學童及其照顧者。學童透過帶式欖球、韓國流行舞等提升專注力與執行力；家長則藉瑜伽及拉筋等紓緩照顧壓力，更透過親子共學建立更和諧的家庭關係。 「運」SEN 解數同樂日

同樂日於2026年8月底假灣仔合和商場舉行，吸引逾800人參加。現場設有AR運動互動、親子運動體驗、展覽及講座，更邀得退役輪椅羽毛球運動員陳浩源先生 MH及現役保齡球運動員胡兆康先生 JP分享運動生涯故事。 受惠學童照顧者及合作夥伴分享

「孩子平時運動多數都是獨自一人進行。《逆轉勝》的沙灘排球體驗是以團體形式進行，有教練指導，能和同學一起參與。孩子參加這些體育活動後變得更加自信。他本身社交能力較弱，不敢和陌生人溝通，但在這裡接觸到更多人，變得更開心，也透過這些活動變得更有自信。」 – 《逆轉勝》特殊學校體育計劃參加者楊同學家長

「教練團隊非常專業，能因應學生的肌能與認知能力調整活動，並積極鼓勵他們參與。在籌備親子運動會及新興運動體驗時，教練亦提供了實用建議。感謝凝動的周密協調與安排，讓活動順利舉行，為學生提供投入並享受運動樂趣的寶貴機會。期待日後再度合作。」 — 禮賢會恩慈學校 黃老師 三年回顧：逾六千人次受惠 攜手劃出共融新起點 回顧三年歷程，《逆轉勝》已於全港58間學校及社區中心，累計開辦1,650節課堂和活動，惠及3,610名SEN學童及2,308名照顧者；同樂日等推廣活動更接觸逾2,800名SEN家庭與公眾人士。凝動問卷調查顯示，超過90%參加者認同活動能有效促進學童成長及提升親子溝通。

從最初不敢嘗試，到今天能在場上揮灑汗水、露出燦爛笑容，這三年來無數SEN孩子的蛻變，正是《逆轉勝》計劃最寶貴的成果。項目的圓滿落幕並非終點，在周大福慈善基金、攜手扶弱基金及各界力量的共同推動下，這份運動熱誠將繼續蔓延。期待未來有更多社會力量加入，攜手為SEN社群鋪設平等的運動跑道，陪伴更多孩子「逆轉勝」！

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