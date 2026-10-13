樂善堂 x Usagyuuun!!! 萬人行2026 將軍澳海濱公園起步 | 即日起接受公眾報名

九龍樂善堂將與日本人氣IP「Usagyuuun小突兔」聯乘舉辦「樂善堂 x Usagyuuun!!! 萬人行2026」，並於2026年12月12日(星期六) 在將軍澳海濱公園舉行！今年萬人行設個人組、Two Two組、企業及團體組。各組別均有2公里及4公里非計時賽，讓公眾帶同寵物一同報名參加。

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「樂善堂 x Usagyuuun!!! 萬人行2026」即日起開放公眾報名，每位成功報名的參加者均可獲得一套選手包。內容包括：主題T-shirt、號碼布、軟膠行李牌、冰感毛巾、鎖匙扣盲袋及慈善體驗券；完成賽事即可領取Usagyuuun完成獎牌及電子證書。額外捐款$68更可以刻名，製作你的專屬獎牌。