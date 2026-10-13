樂善堂 x Usagyuuun!!! 萬人行2026 將軍澳海濱公園起步 | 即日起接受公眾報名

九龍樂善堂將與日本人氣IP「Usagyuuun小突兔」聯乘舉辦「樂善堂 x Usagyuuun!!! 萬人行2026」，並於2026年12月12日(星期六) 在將軍澳海濱公園舉行！今年萬人行設個人組、Two Two組、企業及團體組。各組別均有2公里及4公里非計時賽，讓公眾帶同寵物一同報名參加。
選手包產品大公開！11月13日早鳥限時優惠！！
「樂善堂 x Usagyuuun!!! 萬人行2026」即日起開放公眾報名，每位成功報名的參加者均可獲得一套選手包。內容包括：主題T-shirt、號碼布、軟膠行李牌、冰感毛巾、鎖匙扣盲袋及慈善體驗券；完成賽事即可領取Usagyuuun完成獎牌及電子證書。額外捐款$68更可以刻名，製作你的專屬獎牌。
此外，11月13日或之前報名Two Two組可享早鳥優惠價$660，早鳥限期內報名任何賽事可額外獲得小突兔2027年曆卡。
賽事資訊
活動日期：2026年12月12日(六)
活動地點：將軍澳海濱公園(南梯台)
報名日期：2026年10月12日至12月10日
賽事詳情：
2公里(起步時間10:45 | 限時45分鐘)
4公里(起步時間11:30 | 限時75分鐘)
組別及報名費：
l 個人組：$380
l Two Two組：$700
l 企業及團體組：$3,800
報名網站：https://event.loksintong.org
同場舉辦「樂善繽紛嘉年華」，公眾可以體驗多項新興運動，更可以換領小突兔限量禮物。場內更設小突兔主題打卡區、即影即有及手繪等精彩活動。立即報名，12月12日走入將軍澳，與元氣滿滿的Usagyuuun小突兔一齊步行，為慈善出一分力。活動所籌得之善款將用作支援樂善堂安老服務發展。
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小突兔限量紀念品專為活動而設計，當中最受歡迎莫過於鎖匙扣盲袋，產品設計特別，共四款。燈箱鎖匙扣可發光，轉盤鎖匙扣可娛樂減壓，慈善價港幣58元。小突兔粉想加購限量紀念品，可在大會網站「樂善商店」購買。認購小突兔限量紀念品：www.loksintong.org/shop