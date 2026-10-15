國際獅子會中國港澳303區舉辦「獅子論壇2026」 聚焦香港首個五年規劃 凝聚跨界別力量 共建美好社區

國際獅子會中國港澳303區（獅子會）早前假喜來登酒店隆重舉辦「獅子論壇2026」。是次論壇以「香港首個五年規劃」為主題，特別邀請到政制及內地事務局局長謝小華女士 GBS, JP 擔任主講嘉賓。現場氣氛熱烈，共吸引超過240位來自港澳區的獅子會會員及各界代表出席，共同為港澳未來的發展與社會服務的方向建言獻策。
政制及內地事務局局長謝小華女士 GBS, JP於論壇上表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府首次制定《香港經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》，是提升治理效能、對接國家發展戰略及推動高質量發展的行動綱領。謝局長指出，未來五年香港將以新科技驅動新質生產力，全力推進北部都會區及「北都大學城」建設，聚焦人工智能、生物醫藥及數字經濟等前沿領域，促進「產學研」深化融合。同時，規劃致力突破地域與產業邊界，為青年在創科、文創及大灣區開拓更廣闊的成長與創業賽道。局長強調，發展最終以民生為本，政府將透過精準扶貧與優化醫療、安老及房屋等民生措施，讓全港市民切實共享經濟高質量發展成果。
大會統籌主席陳毅生前總監於致辭時強調，獅子會多年來始終立足社會，提供多元化且貼心的公益服務，建議獅子會緊貼香港首個五年規劃的發展脈絡，精心設計一套具前瞻性的獅子會專屬服務計劃。透過積極配合特區政府的施政與發展策略，我們期待能發揮『一加一大於二』的協同效應，為社會創造更大價值。
獅子會總監袁秀齡獅姐表示，今年303區的核心理念為「攜手編織愛・同心燃未來」，獅子會將繼續發揮橋樑與凝聚作用，期待未來與特區政府、企業界及社會各界進一步深化跨界別合作。透過資源互補、攜手同心，我們將推出更多元化的社會服務項目，持續為港澳廣大市民傳遞關愛與正能量，共建包容和諧的美好社區。
執行委員會主席、第二副總監冼偉鴻獅兄亦補充，獅子會定必積極配合特區政府的施政方向，充分凝聚全區獅友的力量，精準服務社會上不同需要的受眾，積極貢獻香港，一同把握國家與香港發展所帶來的寶貴機遇。
「獅子論壇2026」在熱烈的交流與討論中圓滿落幕。未來，國際獅子會中國港澳303區將繼續貫徹服務精神，團結社會各界力量，為香港及澳門的繁榮穩定與民生福祉作出更多貢獻。