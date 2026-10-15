國際獅子會中國港澳303區舉辦「獅子論壇2026」 聚焦香港首個五年規劃 凝聚跨界別力量 共建美好社區

國際獅子會中國港澳303區（獅子會）早前假喜來登酒店隆重舉辦「獅子論壇2026」。是次論壇以「香港首個五年規劃」為主題，特別邀請到政制及內地事務局局長謝小華女士 GBS, JP 擔任主講嘉賓。現場氣氛熱烈，共吸引超過240位來自港澳區的獅子會會員及各界代表出席，共同為港澳未來的發展與社會服務的方向建言獻策。

政制及內地事務局局長謝小華女士 GBS, JP於論壇上表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府首次制定《香港經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》，是提升治理效能、對接國家發展戰略及推動高質量發展的行動綱領。謝局長指出，未來五年香港將以新科技驅動新質生產力，全力推進北部都會區及「北都大學城」建設，聚焦人工智能、生物醫藥及數字經濟等前沿領域，促進「產學研」深化融合。同時，規劃致力突破地域與產業邊界，為青年在創科、文創及大灣區開拓更廣闊的成長與創業賽道。局長強調，發展最終以民生為本，政府將透過精準扶貧與優化醫療、安老及房屋等民生措施，讓全港市民切實共享經濟高質量發展成果。