獅子會「全港學界 AI 挑戰賽」即日接受報名 結合「香港一五」主題 獲頂尖院校與領先科技企業支持

主禮嘉賓進行啟動儀式

由國際獅子會中國港澳303區主辦的「獅子會全港學界 AI 挑戰賽」（2026–2027）早前於獅子會蔣翠琼中學隆重舉行「啟動禮及項目說明會」，公佈賽事詳情並宣佈接受全港學校報名。本屆賽事以推動AI教育普及、培育未來創科人才為宗旨，並創新引進「香港 一五」（香港第一個五年計劃）為總決賽深度研究主題。賽事獲得香港科技大學工學院及工程教育創新中心、香港教育大學、Alpha Deepmind 及香港教育工作者聯會聯合舉辦，並獲香港教育城及獅子會青年創科基金支持，更獲領先科技企業 MiniMax 擔任 AI 合作夥伴並贊助頂級 AI 算力支援 ，全方位賦能參賽學生。

三輪嚴密淘汰賽 展現 AI 知識與實務解題能力 賽事將於2026年12月至2027年3月期間舉行，比賽費用全免。賽程分為「高小組」（小四至小六）、「初中組」（中一至中三）及「高中組」（中四至中六）三個組別，每隊由2至3名同校學生組成。

賽事共設三輪淘汰晉級機制：

● 第一輪：AI 知識測驗（2026年12月5日，香港科技大學）參賽學生將進行60分鐘筆試，涵蓋機器學習、電腦視覺、自然語言處理（NLP）及 AI 倫理四大範疇，各組別前15%的優秀隊伍將晉級下一輪。

● 第二輪：現場即時挑戰賽（2027年1月下旬） 晉級隊伍須於限時內運用免費 AI 工具進行數據分析、內容生成、圖像識別應用或創意解題，考驗學生的實作熟練度、團隊協作與創新思維，每組別成績最優異的5支隊伍（共15隊）將晉級總決賽。

● 第三輪：總決賽及頒獎禮（2027年3月上旬） 決賽隊伍將圍繞「香港一五」重點發展範疇（如創新科技、智慧城市、醫療健康、大灣區協同等）展開深度研究，利用 AI 技術提出前瞻性與可行性兼備的解決方案，並進行15分鐘專題簡報及15分鐘評審答問。

豐富獎金與國際證書 配合線上線下免費培訓 為鼓勵全港師生積極參與，大會特設豐富獎金及獎座。每組別冠軍可獲不少於港幣$8,000獎金，亞軍及季軍分別可獲不少於港幣$5,000及$2,000獎金，優異獎各獲港幣$1,000。所有得獎隊伍均可獲頒國際認可證書，凡參賽之學校及學生亦可獲發SDG可持續發展參與證書。