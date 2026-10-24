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出版：2026-Oct-24 19:30
更新：2026-Oct-24 19:30

應科院創新技術亮相創新科技嘉年華 拓展科研應用 共築未來藍圖

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香港特區政府一眾官員到訪應科院在「創新科技嘉年華」的展位，包括財政司司長陳茂波先生(右六)、創新科技及工業局局長孫東教授(左六)、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生(右五)、創新科技及工業局副局長張曼莉女士(右四)、創新科技署署長李國彬先生(右三)。他們聯同應科院董事局成員蘇晴建築師(左五)、應科院首席科技官黃莹博士(右一)以及應科院副首席科技官劉晨敏博士(左二) 等合照。

香港應用科技研究院（應科院） 於「創新科技嘉年華」展出多項嶄新技術與實用解決方案，涵蓋通訊技術、智慧城市、物聯網感測以及新能源與儲能等領域，緊扣城市發展需求與民生應用場景，推動創科產業多元化發展。

是次活動由香港特區政府創新科技署主辦，以「創科領航 夢想高飛」為主題，今日起一連九日(10月24日至11月1日)於香港科學園舉行，讓市民親身感受科技的創新力量與蓬勃活力。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示，創科研發不止於實驗室的技術突破，更重要是落地應用、賦能產業、惠及社會大眾。「應科院積極配合香港特區政府深化人工智能應用發展、加快推動新型工業化的政策方向，藉『創新科技嘉年華』展出多項尖端技術，部份更是與企業合作研發並已在進行商業化應用，讓公眾體會創新發明為日常生活帶來的裨益，引發他們探索科技的濃厚興趣。」

他指出，這項年度創科盛事是連繫創科界與大眾的重要橋樑，期望透過科技體驗與成果展示，激勵年輕人發揮所長，日後投身本港創科事業。

應科院展位（A08）設於香港科學園中庭長廊，市民可體驗由「5G-SAT鏈」及「御天譜：全天候多光譜監控系統」打造的互動遊戲；現場亦展出多項嶄新科技，包括「SafeStop防撞柱：雙用途衝擊耗散防撞柱」、「混合動力資產追蹤器」以及榮獲愛迪生金獎的「NIR Secure防偽解決方案」。

5G-衛星鏈

應科院「5G-SAT鏈」提供全面覆蓋，無論在偏遠地區、基建受損的緊急情況，以至在海上和空中都可享受暢順無阻的通訊服務。

御天譜：全天候多光譜監控系統

「御天譜」提供卓越的霧霾穿透力、優異對比度和出色訊號清晰度，即使在惡劣的沿海環境下，系統配備的短波紅外線及長波紅外線感測器，均可偵測到雷達難以發現的非金屬船隻。

SafeStop防撞柱：雙用途衝擊耗散防撞柱

應科院研發的「SafeStop防撞柱」採用模仿貓爪的3D 拉脹結構的物料製造，具有極高的能量消散能力，可吸收行駛中車輛的動能，阻擋住車輛的同時，也發揮緩衝作用，減少對車內司機及乘客所造成的衝擊，提供雙重安全保障。「SafeStop防撞柱」已通過符合國際標準的撞擊測試認證，其淺層基底設計，有利在繁忙市區路段上便捷高效地進行安裝。

混合動力資產追蹤器

應科院的「混合動力資產追蹤器」有助長期實時管理機場行李手推車等資產。在香港機場管理局支持下，兼容機場無線網絡的追蹤器已完成概念驗證測試，透過藍牙與GPS在室內外自動切換，實現無縫定期定位。追蹤器整合長壽命電池與弱光高效太陽能板，隨時充電，將使用壽命從少於兩年延長至五年。

NIR Secure防偽解決方案

NIR Secure防偽解決方案提供先進的認證系統，將隱形近紅外線（NIR）吸收材料嵌入產品包裝中，實現隱密的安全保護。用戶可透過智能手機配合NIR讀取器及專用應用程式即時驗證產品真偽。系統具備高度可擴展性與穩健性，有助打擊仿冒偽劣產品，且不影響產品設計或生產流程。此技術與珠海天威新材料股份有限公司共同研發。

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「創新科技嘉年華」今日開鑼，應科院展出多項嶄新技術與實用解決方案，吸引眾多公眾人士參觀瀏覽及試玩遊戲。

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