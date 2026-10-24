應科院創新技術亮相創新科技嘉年華 拓展科研應用 共築未來藍圖

香港應用科技研究院（應科院） 於「創新科技嘉年華」展出多項嶄新技術與實用解決方案，涵蓋通訊技術、智慧城市、物聯網感測以及新能源與儲能等領域，緊扣城市發展需求與民生應用場景，推動創科產業多元化發展。 是次活動由香港特區政府創新科技署主辦，以「創科領航 夢想高飛」為主題，今日起一連九日(10月24日至11月1日)於香港科學園舉行，讓市民親身感受科技的創新力量與蓬勃活力。 應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示，創科研發不止於實驗室的技術突破，更重要是落地應用、賦能產業、惠及社會大眾。「應科院積極配合香港特區政府深化人工智能應用發展、加快推動新型工業化的政策方向，藉『創新科技嘉年華』展出多項尖端技術，部份更是與企業合作研發並已在進行商業化應用，讓公眾體會創新發明為日常生活帶來的裨益，引發他們探索科技的濃厚興趣。」

他指出，這項年度創科盛事是連繫創科界與大眾的重要橋樑，期望透過科技體驗與成果展示，激勵年輕人發揮所長，日後投身本港創科事業。 應科院展位（A08）設於香港科學園中庭長廊，市民可體驗由「5G-SAT鏈」及「御天譜：全天候多光譜監控系統」打造的互動遊戲；現場亦展出多項嶄新科技，包括「SafeStop防撞柱：雙用途衝擊耗散防撞柱」、「混合動力資產追蹤器」以及榮獲愛迪生金獎的「NIR Secure防偽解決方案」。 5G-衛星鏈 應科院「5G-SAT鏈」提供全面覆蓋，無論在偏遠地區、基建受損的緊急情況，以至在海上和空中都可享受暢順無阻的通訊服務。

御天譜：全天候多光譜監控系統 「御天譜」提供卓越的霧霾穿透力、優異對比度和出色訊號清晰度，即使在惡劣的沿海環境下，系統配備的短波紅外線及長波紅外線感測器，均可偵測到雷達難以發現的非金屬船隻。 SafeStop防撞柱：雙用途衝擊耗散防撞柱 應科院研發的「SafeStop防撞柱」採用模仿貓爪的3D 拉脹結構的物料製造，具有極高的能量消散能力，可吸收行駛中車輛的動能，阻擋住車輛的同時，也發揮緩衝作用，減少對車內司機及乘客所造成的衝擊，提供雙重安全保障。「SafeStop防撞柱」已通過符合國際標準的撞擊測試認證，其淺層基底設計，有利在繁忙市區路段上便捷高效地進行安裝。

混合動力資產追蹤器 應科院的「混合動力資產追蹤器」有助長期實時管理機場行李手推車等資產。在香港機場管理局支持下，兼容機場無線網絡的追蹤器已完成概念驗證測試，透過藍牙與GPS在室內外自動切換，實現無縫定期定位。追蹤器整合長壽命電池與弱光高效太陽能板，隨時充電，將使用壽命從少於兩年延長至五年。 NIR Secure防偽解決方案 NIR Secure防偽解決方案提供先進的認證系統，將隱形近紅外線（NIR）吸收材料嵌入產品包裝中，實現隱密的安全保護。用戶可透過智能手機配合NIR讀取器及專用應用程式即時驗證產品真偽。系統具備高度可擴展性與穩健性，有助打擊仿冒偽劣產品，且不影響產品設計或生產流程。此技術與珠海天威新材料股份有限公司共同研發。