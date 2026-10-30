建造業議會支持政府加強樓宇維修工程監管及打擊不當行為的措施

建造業議會（議會）全力支持特區政府日前公布的一系列加強樓宇維修工程監管、打擊圍標及不法行為，以及支援業主進行樓宇維修工程的措施。議會認為，有關措施充分展現政府維護公眾安全、提升工程質素、保障業主權益的決心，對推動建造業健康發展具重要意義。 議會支持政府於今年年底前提出修訂《建築物條例》，改革大型樓宇維修工程的監管制度，透過加強專業審批、施工前監管及監工要求，提升維修工程的專業水平、透明度及質量監控。議會亦支持修訂該條例收緊對相關專業人士及承建商懲處制度，包括嚴格執行註冊除名機制，確保公眾安全得到更佳保障。

議會支持政府成立「樓宇大型維修專家小組」，由發展局牽頭，成員包括具分量的業界人士、工程界和學術界專家代表，以協助敲定樓宇大型維修的宏觀標準、原則及指引。 議會亦全力支持政府修訂《競爭條例》，將圍標及其他嚴重反競爭行為刑事化，並同步修訂《有組織及嚴重罪行條例》、《廉政公署條例》及適用《截取通訊及監察條例》，進一步加強執法能力及阻嚇力。議會一向堅決反對任何形式的圍標、貪污、欺詐及操縱市場行為，認為必須透過更嚴厲的法律制裁和執法手段，維護公平競爭及誠信營商環境。

對於政府改革工程監管架構，重組屋宇署以成立分管新建樓宇和現存樓宇的兩個處及房屋局成立「公營房屋樓宇管制組」，前者確保合理分工和資源部署以督導新樓和現樓的規管工作，後者以項目為本統籌監管公營房屋建築及維修工程，並加強跨部門協作，議會認為有助提升監管效率及專業協調，進一步強化工程監管成效。 議會亦歡迎政府成立「樓宇維修支援及服務局」，為業主提供一站式支援服務，包括聘請驗樓顧問、招標評標、工程監督及費用監察等工作。議會相信有關措施有助協助業主應對技術及管理上的挑戰，減低資訊不對稱的情況，提高維修工程的透明度和專業水平。