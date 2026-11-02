「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」 尋古蹟、享盆菜、傳愛心！走一段有故事、有味道、有意義的路

平日一家人各有各忙，即使同處一室，都各自各坐。難得周末放假，何不放低手機，走出繁忙鬧市，嚟一趟集鄉郊氣息、探索古蹟、體驗鄉村文化的旅程？「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」將探索古蹟、享用地道盆菜及行善助人集於一程，邀請大家發掘歷史故事，以步履實踐文物傳愛，善心同行！ 古蹟尋蹤，讓歷史成為一家人的共同話題 城市步伐急促，不知不覺我們就忽略了身邊值得細看的東西。這一次，不妨放慢腳步，與親朋好友走進古蹟之間，從建築細節與歷史印記，感細味歲月留下的故事。

大人尋找昔日情懷，孩子帶着好奇心發問；一句「以前的人怎樣生活？」，也許就能打開一家人的話匣子。邊行邊看、邊聊邊發現，歷史不再只是停留在書本上的文字，而成為眼前可感受、可分享的生活故事。 活動設屏山段、八鄉段及十八鄉段特色路線，讓參加者探索圍村建築與宗族文化，在熟悉的香港，發現未曾細看的另一面。 圍坐享盆菜，品嚐地道滋味盛載人情 探索古蹟之外，當然少不了以美食為旅程添上滋味。與家人親友圍坐一起，享用地道盆菜，一邊品嚐，一邊細說沿途見聞。盆菜的吸引力，不只在於一盆好餸，更在於你一言、我一語的熱鬧氣氛。這正是簡單而珍貴的快樂。

星級陣容響應，以同行凝聚愛心 這趟古蹟之行，亦獲星級陣容支持！博愛愛心大使張與辰及顏志恒、博愛慈善之星劉威煌，以及博愛慈善行大使吳大強，攜手呼籲大家參與，參加者更有機會於活動中與大使同行，在探索古蹟途中，讓每步更有意義！ 難得一個集古蹟探索、地道滋味、集體回憶及行善助人於一身的慈善步行活動，又點可以錯過？立即報名參加「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」，約埋親朋好友與博愛大使們，以步履探索文化，以善心支持長者、基層家庭、兒童及青少年等有需要人士。是次活動扣除必要開支後，所籌得的善款將用於支持博愛醫院拓展社會服務。 一齊文物傳愛，善心同行。