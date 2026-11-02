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出版：2026-Nov-02 12:10
更新：2026-Nov-02 12:10

【梅窩街頭的「無聲觀雀」：國際藝術家團隊 Flock　用壁畫喚醒被遺忘的社區與生態】

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在繁忙與喧囂之外的梅窩，最近靜悄悄地發生著一場溫柔的社區變革。

沒有鋪天蓋地的宣傳，也沒有公眾頻道的報導，一班來自世界各地的藝術家團隊 Flock，默默地在梅窩的各個角落，創作了一幅又一幅震撼人心的大型野鳥壁畫。他們堅持只畫真實存在於本地的真鳥，以筆觸記錄下這片土地最自然的活力。

以藝術為引：活化閒置空間，重塑社區連結

Flock 的理念非常純粹——用藝術連結社區，以無聲方式喚醒公眾對本地生態保育的關注

他們的畫板，可能是公眾牆面，也可能是被時光遺忘、荒廢已久的小角。透過精細的壁畫創作，藝術家們將這些閒置空間賦予新生命，活化社區的同時，也製作了一張「梅窩觀雀壁畫地圖」。

沿著這張地圖探索，大家不單能來一趟另類的「觀雀之旅」，更能順著藝術家的腳步，走進那些平日被忽視、漸被遺忘的梅窩小巷與舊角落，重新看見這個小島深層的社區美感。

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而在這系列作品中，最具代表性、規模也最為龐大的一幅，正是獲得在地酒店支持、提供外牆所創作的壓軸巨作（應該也是系列的最後一幅作品）。

牆上佇立著的，是香港極具代表性、大家都非常熟悉的好朋友——紅耳鵯（俗稱「GEL頭雀」）。這幅壁畫足足有兩層樓高，躍然牆上、栩栩如生，立體感與衝擊力極強。

細心觀察更會發現，在雀鳥羽毛之間，巧妙地融入了一小塊馬賽克圖案。這不單是其中一位藝術家的標誌性簽名，背後更蘊含著深刻的哲理寓意：代表著萬物經過時間與歲月的洗禮之後，最終只剩下一顆 Pixel。這種將生態、藝術與時間思考結合的細節，讓這幅巨型壁畫更增添了一份雋永的藝術深度。

下次拜訪梅窩，不妨放慢腳步，拿著地圖來一場尋寶式的「觀雀」之旅。看見這群藝術家為這片土地留下的美，也用心感受那份無聲卻深情的保育力量。

Flock Bird Mural Project

https://goo.gl/maps/6EkqzBvkCrDLMW6d8?g_st=aw

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