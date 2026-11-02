【梅窩街頭的「無聲觀雀」：國際藝術家團隊 Flock　用壁畫喚醒被遺忘的社區與生態】

在繁忙與喧囂之外的梅窩，最近靜悄悄地發生著一場溫柔的社區變革。

沒有鋪天蓋地的宣傳，也沒有公眾頻道的報導，一班來自世界各地的藝術家團隊 「Flock」，默默地在梅窩的各個角落，創作了一幅又一幅震撼人心的大型野鳥壁畫。他們堅持只畫真實存在於本地的真鳥，以筆觸記錄下這片土地最自然的活力。

以藝術為引：活化閒置空間，重塑社區連結

Flock 的理念非常純粹——用藝術連結社區，以無聲方式喚醒公眾對本地生態保育的關注。

他們的畫板，可能是公眾牆面，也可能是被時光遺忘、荒廢已久的小角。透過精細的壁畫創作，藝術家們將這些閒置空間賦予新生命，活化社區的同時，也製作了一張「梅窩觀雀壁畫地圖」。