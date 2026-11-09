免費法律講座認識「平安三寶」　綠色互動體驗探索傳承的意義

當我們談起人生規劃，很多人首先想到的，可能是退休儲蓄、醫療保障，又或是如何安排日後的生活。然而，有些重要決定，亦需要一早備妥，例如，萬一有一天無法親自處理財務，誰可以代為作出安排？自己的醫療和財產分配意願，家人又是否了解？這些看似遙遠的問題，其實與每個家庭息息相關。 一份安心，從認識「平安三寶」—— 平安紙、持久授權書、預設醫療指示開始 近年愈來愈多人開始關注預設人生規劃，但對於當中的法律文件及程序，未必有清晰認識。您對以下問題又有沒有疑問？

如何讓我的心願，得到妥善安排？

在失去行為能力，需要別人幫忙時，可以預先安排甚麼？

可以如何預先安排我的醫療意願？ 了解這些安排，不只是為自己作打算，也是希望在重要時刻，讓家人更清楚自己的意願。 為了讓市民更容易接觸相關知識，綠色和平將於11月21日舉辦免費「平安三寶：傳承與捐贈講座 暨 綠色互動體驗」，邀請安心三寶（AWEsum Care）創辦人陳啟川律師，向公眾講解「平安三寶」—— 平安紙、持久授權書、預設醫療指示的基本概念、常見注意事項及相關安排，並設有現場問答環節，讓參加者有機會進一步釐清疑問。

談傳承 不只是財產如何分配 一提起傳承，很多人自然會想到財產、物業或積蓄。但仔細想想，一個人希望留下的，或許還包括一直珍惜的價值觀，以及對家人和社會的關懷。 有人希望子女生活安穩，有人重視教育與社區發展，也有人希望自己喜愛的山林、海洋與自然環境，到了下一代仍能被好好保存。 其實遺產捐贈亦是人生規劃中可以認識的選擇之一。透過預先了解相關安排，市民可以按個人意願，思考如何在照顧家人之餘，讓自己重視的理念得以延續。

這亦是綠色和平希望透過是次活動帶出的另一個角度：我們除了為自己規劃未來，也可以想想，希望下一代生活在一個怎樣的世界。 綠色互動體驗 用另一種方式想像綠色未來 與一般法律講座不同，今次活動亦加入多項綠色互動體驗，讓參加者在認識人生規劃之餘，以輕鬆的方式接觸環境保育。 其中，海玻璃升級再造工作坊讓參加者親手將海玻璃製成飾物，賦予原本被丟棄的物料新的價值。現場亦設有AI肖像速畫體驗，讓參加者透過科技，描繪自己嚮往的自然景象與綠色生活。

此外，環境項目展示將透過影像及真實保育故事，讓市民認識香港自然生態面對的挑戰。從西貢的瑰麗郊野，到大嶼山的水牛棲息地，這些看似與城市生活有點距離的環境議題，其實都關乎我們希望留給下一代的生活環境。 一個下午，既可以學習實用的法律知識，也能重新思考個人與家庭、社會及自然環境之間的連繫。

11月21日免費舉行 歡迎與親友一同參與 人生規劃並沒有一個指定的起始年齡。無論是希望進一步了解平安紙、持久授權書及預設醫療指示，還是想與家人一起認識未來規劃的重要性，都可以藉着這次活動，從基本知識開始。 活動將於11月21日（星期六）下午2時30分至5時30分，在觀塘The Wave舉行，費用全免。參加者亦可在登記時選擇攜同最多三位親友出席。 畢竟，為未來做好準備，不一定是一件沉重的事。有時候，一個下午的分享，或許就是與家人展開重要對話的起點。

活動詳情 活動名稱：平安三寶：傳承與捐贈講座 暨 綠色互動體驗

日期：2026年11月21日（星期六）

時間：下午2:30至5:30

地點：觀塘興業街4號The Wave 9樓

語言：廣東話

費用：全免

講者：陳啟川律師（安心三寶 AWEsum Care創辦人）

報名及詳情：https://www.greenpeace.org.hk/20261121-legacy-talk 活動提供一般教育及資訊分享，不構成個別法律意見。