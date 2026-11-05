仁濟醫院夥房委會合辦「愛國愛家愛孩子」社區嘉年華 官民攜手深化地區服務 凝聚力量共建和諧社區

01. 社會福利署荃灣及葵青區助理福利專員陳淑瑛女士親臨擔任主禮嘉賓，與多位區議員、 房屋署代表、仁濟醫院董事局成員及地區領袖同儕蒞臨支持「愛國愛家愛孩子」社區嘉年華，並在活動中跟仁濟屬校的表演隊伍合照留念

仁濟醫院攜手香港房屋委員會，假荃灣梨木樹邨龍珠廣場合辦之「愛國愛家愛孩子」社區嘉年華早前圓滿舉行。活動喜迎中華人民共和國成立七十七周年，獲得社會福利署(「社署」)及地區各界鼎力支持。社會福利署荃灣及葵青區助理福利專員陳淑瑛女士親臨擔任主禮嘉賓，與荃灣區議會議員馮卓森先生、荃灣區議會議員劉松剛先生、香港房屋委員會房屋事務經理(黃大仙、青衣及荃灣)顧淑儀女士、一眾仁濟醫院董事局成員及地區領袖同儕蒞臨支持，與逾1,600名地區居民歡聚一堂，展現地區跨界別團結共融的精神。

是次嘉年華以「弘揚愛國愛家精神、深化家庭支援、促進社區共融」為核心，並希望透過活動體現仁濟醫院積極回應政府的社會福利政策。同時，仁濟致力發揮橋樑作用，匯聚政府部門、社福機構及社區資源，實踐跨界別協作精神。

活動獲得各界伙伴及服務單位全力響應，包括仁濟醫院社會服務部屬下多個兒童復康服務單位、仁濟醫院院屬小學及幼稚園/幼兒中心，以及耆康會等機構，齊心打造出幼兒、青少年、長者及復康人士全方位參與的社區嘉年華。

仁濟醫院董事局副主席暨社會服務委員會主席陳承志先生致辭表示：「仁濟在梨木樹邨舉辦今次嘉年華，旨在促進凝聚社區力量，弘揚愛國愛家的優良傳統，推廣關愛兒童、敬愛長者及家庭和睦的核心價值。」

社會福利署荃灣及葵青區陳淑瑛助理福利專員(右四)、仁濟醫院董事局成員及嘉賓在活動中參觀教育及互動攤位

嘉年華現場節目精彩紛呈，充分展現多元潛能與社區共融成果，包括兒童民族舞表演、唐詩 朗誦、復康人士非洲鼓演出及長者合唱團獻唱等精彩節目，交織出跨代共融的活力景象。現場亦設置多個教育及互動攤位，向居民推廣國家安全、中華文化、保護兒童及社區共融等訊息，深化市民對相關議題的認識，鼓勵共同營造關愛和諧的社區環境。

仁濟醫院一直秉持關愛社群、服務市民的宗旨，緊貼及配合政府的政策方向，不斷創新及優化社會服務。展望未來，仁濟醫院將繼續鞏固與社署及地區各界的緊密合作伙伴關係，拓展更具前瞻性及貼地的社區支援計劃，攜手建設關愛、包容、和諧的理想社區。